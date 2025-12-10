Fachada frontis de Ministerio Publico Fiscalia de la nacion sede en la avenida Abancay. Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece
Fachada frontis de Ministerio Publico Fiscalia de la nacion sede en la avenida Abancay. Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, luego de la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer cargos públicos por 10 años.

, así como para decidir sobre la incorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular.

Sin embargo, , con el fin de tener más tiempo para evaluar el contexto institucional del Ministerio Público.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza tras inhabilitación: “En el Ministerio Público hay corruptos”

Por su parte, Tomás Gálvez informó que en la reunión solo se analizó la inhabilitación de Delia Espinoza por parte del Congreso de la República.

Sin haber definido un acuerdo, Gálvez continuará como Fiscal de la Nación interino durante lo que queda el 2025.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía investigará presunta red de trabajadores fantasmas en el Congreso

En tanto, el nuevo titular del Ministerio Público deberá ser elegido para el periodo 2026-2029.

Cabe precisar que l

Tomás Gálvez continuará como Fiscal de la Nación interino durante lo que queda el 2025. (Foto: Ministerio Público)
Tomás Gálvez continuará como Fiscal de la Nación interino durante lo que queda el 2025. (Foto: Ministerio Público)

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: Plantean prohibir gastos de instalación a congresistas que residan en Lima y Callao
Elecciones 2026: Estos son los candidatos electos por modalidades de afiliados y delegados
Gobierno aprueba incluir embarcaciones de uso particular dentro del régimen para turismo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.