La Junta de Fiscales Supremos postergó la elección del nuevo fiscal de la Nación hasta el año 2026, luego de la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer cargos públicos por 10 años.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, convocó a la Junta de Fiscales Supremos con el objetivo de definir al nuevo titular del Fiscalía de la Nación, así como para decidir sobre la incorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular.

Sin embargo, durante la sesión no se llegó a un consenso y se tomó la decisión de elegir al nuevo Fiscal de la Nación el próximo año, con el fin de tener más tiempo para evaluar el contexto institucional del Ministerio Público.

Por su parte, Tomás Gálvez informó que en la reunión solo se analizó la inhabilitación de Delia Espinoza por parte del Congreso de la República.

Sin haber definido un acuerdo, Gálvez continuará como Fiscal de la Nación interino durante lo que queda el 2025.

En tanto, el nuevo titular del Ministerio Público deberá ser elegido para el periodo 2026-2029.

Cabe precisar que la Junta de Fiscales Supremos está integrada actualmente por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Tomás Gálvez.