El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, decidió retirar al fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, según una resolución del Ministerio Público publicada en el diario oficial El Peruano.

Juárez Atoche estaba a cargo del Tercer Despacho del equipo especial y lideró las diligencias y acusaciones contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes recibieron 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, vinculado a los aportes a las campañas del Partido Nacionalista de 2006 y 2011.

Además, también fue responsable de la acusación por el delito de cohecho pasivo propio contra Martín Vizcarra, por el cual el expresidente fue condenado a 14 años de prisión efectiva en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”.

Según la resolución dispuso que Germán Juárez sea nombrado fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

“Dar por concluida la designación del abogado Germán Juárez Atoche, fiscal provincial titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio (supraprovincial-corporativo) de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, así como su incorporación al Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos”, se lee en el documento.

Esto ocurre luego de que, en la misma resolución, se diera por concluida la designación de Elizabeth Peralta en dicha fiscalía superior, ya que ella viene siendo investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho activo en un caso que involucra al exconductor de televisión Andrés Hurtado.

En la resolución se precisa que Juárez ocupará el cargo de manera provisional, debido a que Peralta tiene vigente una medida de prisión efectiva y una medida de apartamento preventivo de su cargo por tres meses.