Fiscal Germán Juárez es retirado del Equipo Especial Lava JatoFoto: GEC / Joel Alonzo
Fiscal Germán Juárez es retirado del Equipo Especial Lava JatoFoto: GEC / Joel Alonzo
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según una resolución del Ministerio Público publicada en el diario oficial El Peruano.

, quienes recibieron 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, vinculado a los aportes a las campañas del Partido Nacionalista de 2006 y 2011.

Además, , por el cual el expresidente fue condenado a 14 años de prisión efectiva en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”.

LEA TAMBIÉN: Fiscales accederán a llamadas de internos, anuncia fiscal Tomás Gálvez

Según , designándolo en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

“Dar por concluida la designación del abogado Germán Juárez Atoche, fiscal provincial titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio (supraprovincial-corporativo) de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, así como su incorporación al Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos”, se lee en el documento.

LEA TAMBIÉN: JNJ abre investigación a fiscal Henry Amenábar acusado de recibir coima de US$3 mil

Esto ocurre luego de que, en la misma resolución, se diera por concluida la designación de Elizabeth Peralta en dicha fiscalía superior, ya que ella viene siendo investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho activo en un caso que involucra al exconductor de televisión Andrés Hurtado.

, debido a que Peralta tiene vigente una medida de prisión efectiva y una medida de apartamento preventivo de su cargo por tres meses.

Germán Juárez lideró las acusaciones contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como el exmandatario Martín Vizcarra. Foto: GEC / CSNJPE
Germán Juárez lideró las acusaciones contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como el exmandatario Martín Vizcarra. Foto: GEC / CSNJPE

TE PUEDE INTERESAR

Denisse Miralles: “En este mes y medio hemos logrado más que otros”
Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal, pero no asiste a su puesto de trabajo
Partido Ahora Nación participa de primarias pese a que PJ suspendió su elección por delegados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.