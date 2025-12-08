Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, se beneficia de un salario mensual de S/ 4 mil como coordinadora administrativa en la Municipalidad de Lurigancho Chosica. Sin embargo, la funcionaria no se presenta a su puesto de trabajo y, en su lugar, dedica su jornada laboral a participar en actividades políticas y a la defensa de su hermano, quien se encuentra recluido tras ser condenado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, Irma Castillo, quien ocupa un cargo de confianza en la municipalidad, ha sido vista en diversas ocasiones en actividades políticas en lugar de cumplir con sus responsabilidades laborales. Uno de los episodios más reveladores ocurrió el 27 de noviembre, cuando, en pleno horario laboral, ofrecía declaraciones a la prensa frente al penal de Barbadillo, en lugar de estar en su oficina, ubicada a más de 30 kilómetros de distancia.

Al respecto, el dominical acudió a la oficina de Castillo en la municipalidad y no pudo encontrarla. Ningún trabajador municipal pudo confirmar su presencia en el lugar, y algunos señalaron que, aunque supuestamente realiza labores “en campo”, nadie la ha reconocido en los puntos donde supuestamente debería estar trabajando. La municipalidad, por su parte, confirmó que Irma Castillo figura en la planilla, pero no tiene antecedentes como proveedora ni como empleada estatal en la entidad.

El hecho ha generado diversas preguntas sobre la transparencia en la asignación de cargos públicos y la posible utilización de recursos del Estado para fines políticos. La situación se vuelve aún más compleja al considerar que Irma Castillo ocupa un puesto para el que se requería experiencia en contabilidad pública, aunque ella, si bien posee el título de contadora, no está habilitada por el Colegio de Contadores.

El vínculo político entre la familia Castillo y el gobierno local es evidente. El alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, es militante de Juntos por el Perú, el mismo partido al que pertenece Pedro Castillo. En este contexto, Irma Castillo no solo ha estado en primera línea de las protestas a favor de la liberación de su hermano, sino que también ha estado involucrada en diversas actividades políticas organizadas por la mencionada agrupación.

El 14, 18 y 27 de noviembre, Irma Castillo fue fotografiada frente al penal de Barbadillo durante su horario laboral. En uno de esos días, incluso se retiró junto a su hermana después de varias horas de actividad política. En la municipalidad, en cambio, su presencia se limitó a escasos minutos.

La situación ha levantado sospechas sobre el uso de recursos públicos para fines personales y partidarios. No solo Irma Castillo, sino también otras figuras cercanas al partido, como Analí Márquez Huanca, candidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, aparecen con órdenes de servicio en la municipalidad, sin que se haya dado una explicación clara sobre el tipo de trabajo que realizan.