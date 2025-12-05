La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la Denuncia Constitucional 645, presentada contra el expresidente Pedro Castillo y dos de sus exministros.

Durante la sesión, presidida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, la Comisión Permanente aprobó la medida con 13 votos a favor y 5 en contra.

En la nota de prensa se señala que la denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, e involucra también al exministro del Interior Dimitri Senmache y al exministro de Defensa José Luis Gavidia.

Los tres son señalados como presuntos autores del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Según el informe de calificación, declarado procedente, “se habría designado a dos miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, Roberto Burgos del Carpio y Arturo Antonio Giles Ferrer, de manera irregular al no cumplir con el proceso establecido en las normas que regulan la designación, ya que no se habría realizado la evaluación de méritos”.

Cinco denuncias archivadas

En la misma sesión, la Comisión Permanente dispuso el archivo de cinco denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Entre ellas figuran la Denuncia 644, presentada por Delia Espinoza contra el congresista Alejandro Soto Reyes; y la Denuncia 650, presentada por Irma Mariela Cayo Sánchez y Jorge Luis Otoya Villalva contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de su Gobierno.