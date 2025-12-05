Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la Denuncia Constitucional 645, presentada contra el expresidente Pedro Castillo y dos de sus exministros.

En la nota de prensa se señala que la denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, e involucra también al exministro del Interior Dimitri Senmache y al exministro de Defensa José Luis Gavidia.

LEA TAMBIÉN: Congreso no alcanza los votos requeridos para inhabilitar por diez años a Pedro Castillo

Los tres son señalados como presuntos autores del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Según el informe de calificación, declarado procedente, “se habría designado a dos miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, Roberto Burgos del Carpio y Arturo Antonio Giles Ferrer,

Cinco denuncias archivadas

En la misma sesión, la Comisión Permanente dispuso el archivo de cinco denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Entre ellas figuran la Denuncia 644, presentada por Delia Espinoza contra el congresista Alejandro Soto Reyes; y la Denuncia 650, presentada por Irma Mariela Cayo Sánchez y Jorge Luis Otoya Villalva contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de su Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso no alcanza los votos requeridos para inhabilitar por diez años a Pedro Castillo
Denuncias contra Delia Espinoza y Pedro Castillo: Congreso votará informes el 3 de diciembre
Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de cárcel por fallido golpe de Estado
Pedro Castillo: Corte Suprema define hoy destino de expresidente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.