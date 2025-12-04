Los congresistas Ana Zegarra (Somos Perú) y Esdras Medina (Renovación Popular) presentaron solicitudes de reconsideración para que el Pleno del Congreso vuelva a votar el informe que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo por infracción constitucional vinculada al fallido intento de cierre del Parlamento del 7 de diciembre del 2022.

Las solicitudes fueron registradas luego de que el Pleno no alcanzara los votos necesarios para aprobar la sanción: se obtuvieron 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, cifra insuficiente para llegar a los dos tercios que exige el Reglamento del Congreso cuando no participa la Comisión Permanente. Con este resultado, el expediente debía pasar al archivo; sin embargo, las reconsideraciones permiten volver a revisar la votación.

Además de Castillo, también se presentaron reconsideraciones para que el Pleno repita las votaciones de los informes que proponían inhabilitar por 10 años a la expremier Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta, ambos comprendidos en el mismo caso y cuyos expedientes también fueron rechazados por falta de votos.

El informe final debatido en el Pleno concluía que Castillo y sus exministros infringieron diversos artículos de la Constitución y recomendaba imponerles la sanción máxima de inhabilitación por una década. No obstante, las defensas alegaron vulneraciones constitucionales, doble sanción y la improcedencia de un juicio político sobre hechos ya procesados penalmente.

Con las reconsideraciones ya presentadas, corresponde ahora que la Mesa Directiva las ponga en agenda para una nueva votación en el Pleno.

Si la reconsideración se aprueba, la votación de las inhabilitaciones se repetirá de inmediato. Si se rechaza, los expedientes quedarán archivados definitivamente, salvo que se presente un nuevo informe o se impulse un procedimiento distinto en la Comisión de Fiscalización o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.