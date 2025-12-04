Pedro Castillo fue sentenciado a 11 años de cárcel por conspiración para rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado en 2022. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Pedro Castillo fue sentenciado a 11 años de cárcel por conspiración para rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado en 2022. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los congresistas Ana Zegarra (Somos Perú) y Esdras Medina (Renovación Popular) presentaron solicitudes de reconsideración para que el Pleno del Congreso vuelva a votar el informe que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente por infracción constitucional vinculada al fallido del 7 de diciembre del 2022.

Las solicitudes fueron registradas luego de que el Pleno no alcanzara los votos necesarios para aprobar la sanción: se obtuvieron 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, cifra insuficiente para llegar a los dos tercios que exige el Reglamento del Congreso cuando no participa la Comisión Permanente. Con este resultado, el expediente debía pasar al archivo; sin embargo, las reconsideraciones permiten volver a revisar la votación.

LEA TAMBIÉN: Perú plantea ante la OEA reforma del asilo diplomático para evitar su “uso ideológico”

Además de , también se presentaron reconsideraciones para que el Pleno repita las votaciones de los informes que proponían inhabilitar por 10 años a la expremier y al exministro del Interior Willy Huerta, ambos comprendidos en el mismo caso y cuyos expedientes también fueron rechazados por falta de votos.

El informe final debatido en el Pleno concluía que Castillo y sus exministros infringieron diversos artículos de la Constitución y recomendaba imponerles la sanción máxima de inhabilitación por una década. No obstante, , doble sanción y la improcedencia de un juicio político sobre hechos ya procesados penalmente.

LEA TAMBIÉN: Del Palacio a la cárcel: la condena a Castillo y otros expresidentes bajo la lupa judicial

Con las reconsideraciones ya presentadas, corresponde ahora que la Mesa Directiva las ponga en agenda para una nueva votación en el Pleno.

Si la reconsideración se aprueba, la votación de las inhabilitaciones se repetirá de inmediato. Si se rechaza, los expedientes quedarán archivados definitivamente, salvo que se presente un nuevo informe o se impulse un procedimiento distinto en la Comisión de Fiscalización o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso no alcanza los votos requeridos para inhabilitar por diez años a Pedro Castillo
Viceministra de Gestión Ambiental del Minam: Designan a Nelly Paredes del Castillo
Aguinaga: “Fujimori fue empujado al golpe y Castillo lo hizo para cubrir sus latrocinios”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.