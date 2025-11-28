Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión por golpe de Estado. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión por golpe de Estado. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
“(Fujimori hizo el autogolpe) para reencausar el país. Había políticos de mucho peso que lo veían por encima del hombro. Alberto Fujimori pide facultades, manda los decretos que tenían que ver justamente con la lucha antiterrorista, la delincuencia, los problemas económicos del país. Y estos decretos, le iban corrigiendo de una manera que hasta el Congreso llega y no le aprueba la ley de presupuesto”, añadió.

Asimismo, indicó que Fujimori no “mató la democracia” porque convocó rápidamente a elecciones para una Asamblea Constituyente, la cual elaboró la Constitución de 1993.

“A diferencia de la anterior (Constitución), (la de 1993) ha permitido el crecimiento del país. ¿Te imaginas que hubiéramos seguido así? Donde un Congreso había maniatado un presidente de la República, con una hiperinflación acumulada de más de 2 millones %. Entonces, sí ha habido cambios significativos. Si hablamos de golpe de estado, bueno, en cualquiera de las causales uno fue empujado a tal (Fujimori) y el otro empujó el golpe para cubrir sus latrocinios (Castillo). Esa es la diferencia”, precisó.

“Yo reivindico el cambio constitucional de Alberto Fujimori, que le trajo los beneficios al país. Porque terminó con el terrorismo, con la delincuencia”, puntualizó.

y a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres por el delito de conspiración para la rebelión.

Según se precisó en la lectura de sentencia, se acreditó que actuaron coordinadamente para atentar contra el orden constitucional, aunque sin llegar a concretar un alzamiento en armas.

El congresista mencionó queque Fujimori no “mató la democracia” porque convocó rápidamente a elecciones para una Asamblea Constituyente. (Foto referencial: César Bueno/@photo.gec)
