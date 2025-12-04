La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir investigación de oficio al fiscal adjunto provincial penal de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, Henry Amenábar Almonte, tras haberse conocido que fue intervenido en flagrancia recibiendo un soborno de tres mil dólares para beneficiar a un investigado.

Estas acciones empañan la labor del Ministerio Público en la persecución del delito, hecho que la Junta Nacional de Justicia, presidida por el doctor Gino Ríos Patio, lamenta profundamente, señaló la JNJ a través de un comunicado.

“En ese sentido, este organismo autónomo garantiza el debido proceso, recabando la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, reafirmando su compromiso con la transparencia e idoneidad de los magistrados, rechazando enérgicamente todo acto de corrupción proveniente de quienes integran el sistema de justicia”, apuntó.

¿Qué pasó con Henry Almenabar?

La Dirección contra la Corrupción de la PNP detuvo este martes por la noche, al fiscal Henry Almenabar Almonte mientras recibía presuntamente una coima de 3 mil dólares en un baño de un centro comercial en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con información policial, el fiscal habría exigido un total de 20 mil dólares para favorecer a un investigado. Por ello, se montó un operativo en coordinación con la presunta víctima, quien pactó con el representante del Ministerio Público la entrega de una parte del dinero.

El fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores–Surquillo–San Borja, fue arrestado mientras aceptaba los 3 mil dólares que habría solicitado.

Según explicó el general Luis Lira, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, el fiscal presionaba a un ciudadano para que le entregara el dinero bajo la amenaza de mantener activa la investigación en su contra.

“El dinero (que recibió) ha sido fotocopiado previamente y es lo que se le ha encontrado”, declaró Lira a RPP.

Asimismo, el general de la PNP precisó que, en lo que va del año, ya son siete los fiscales detenidos en el país por presuntos distintos delitos.

Henry Amenábar participó, en abril del 2019, en el operativo para detener al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011). En este, el exmandatario se quitó la vida.

Por ello, fue investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, junto al fiscal José Domingo Pérez, por supuestas irregularidades en diligencia de detención preliminar del exmandatario.

También fue el encargado de entregar en mesa de partes los documentos que dan cuenta del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña Odebrecht.

Henry Amenábar participó, en abril del 2019, en el operativo para detener al expresidente Alan García. Foto: GEC

¿Qué dice la Fiscalía ante el arresto?

La Fiscalía de la Nación demandó se imponga una condena ejemplar y se destituya al fiscal adjunto provincial Henry Amanábar Almonte, de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, detenido ayer en flagrancia, cobrando una presunta coima.

“Se exigirá a la fiscalía penal competente realizar todos los esfuerzos para que se le imponga al intervenido una condena ejemplar, y a la Autoridad Nacional de Control (ANC) para que proceda a realizar el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario para su destitución por parte de la Junta Nacional de Justical, señaló a través de un comunicado.

También invocó a todos los fiscales y funcionarios delMinisterio Públicoa ejercer sus funciones conhonestidad, eficiencia y transparencia,evitando cualquier acto quedenoste la función de la institución.