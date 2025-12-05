Durante años, diversos informes han advertido que los penales funcionan como centros de operaciones para organizaciones criminales. Foto: GEC.
Durante años, diversos informes han advertido que los penales funcionan como centros de operaciones para organizaciones criminales. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fiscal de la Nación, , anunció que el Ministerio Público contará con acceso a la información de las llamadas realizadas desde los , como parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

La medida es resultado de un convenio firmado con el Ministerio de Justicia, que permitirá utilizar estos registros en investigaciones de delitos graves.

LEA TAMBIÉN: INPE “desaparecerá”: los proyectos detenidos en su cartera y la herencia que dejará

Según explicó Gálvez, este acceso representa un paso decisivo en la investigación de actividades ilícitas que, en muchos casos, .

“Se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales”, afirmó el fiscal de la Nación, al referirse a la falta de aprovechamiento de estas comunicaciones en procesos anteriores.

El titular del Ministerio Público indicó que suelen gestionarse mediante llamadas realizadas por internos que mantienen vínculos activos con redes criminales. Por ello, el seguimiento de estas comunicaciones será clave para desarticular estructuras delictivas y acelerar la identificación de sus responsables.

LEA TAMBIÉN: Adiós al INPE: Gobierno busca crear un nuevo organismo, ¿resolverá la crisis carcelaria?

Durante años, diversos informes han advertido que los penales funcionan como centros de operaciones para organizaciones criminales, debido a la limitada capacidad del Estado para supervisar plenamente los flujos de comunicación. Gálvez señaló que, con este convenio,.

El acuerdo firmado con el Ministerio de Justicia también permitirá coordinar el uso de esta información con otras instancias del Ejecutivo, con el objetivo de asegurar una respuesta más rápida y articulada frente a amenazas criminales que trascienden los muros de las cárceles.

TE PUEDE INTERESAR

Unidades de flagrancia: casos de extorsión recibieron condenas de 15 años hasta cadena perpetua
Extorsión cibernética y amenazas digitales tendrían penas de hasta 25 años de cárcel
Aprueban ampliar el plazo de detención de 48 horas hasta 15 días por extorsión y sicariato

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.