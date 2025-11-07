La propuesta busca tipificar nuevas formas de ciberdelito como el ransomware, phishing y doxxing, con penas que podrían alcanzar los 25 años de prisión. Foto: Andina.
La propuesta busca tipificar nuevas formas de ciberdelito como el ransomware, phishing y doxxing, con penas que podrían alcanzar los 25 años de prisión. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Quienes accedan de manera ilícita a información, datos o sistemas informáticos y amenacen con divulgar, eliminar, alterar o inutilizar dicha información para obtener un beneficio económico, ventaja indebida o causar perjuicio, podrían recibir penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Así lo establece el dictamen aprobado por la , presidida por el parlamentario Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), con 18 votos a favor en forma unánime.

LEA TAMBIÉN: Perú se ha vuelto un mercado “atractivo” para la ciberdelincuencia: las amenazas más comunes

La propuesta modifica el artículo 200 del Código Penal e incorpora los delitos de extorsión cibernética y , con el fin de adecuar la norma peruana al Convenio de Budapest y cubrir vacíos legales existentes.

El texto sustitutorio reúne los proyectos de ley 9443 y 9518, presentados por los congresistas Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) e Idelso García Correa (APP), respectivamente.

La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad el dictamen que incorpora la extorsión cibernética y las amenazas digitales en el Código Penal. Foto: Congreso.
La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad el dictamen que incorpora la extorsión cibernética y las amenazas digitales en el Código Penal. Foto: Congreso.

Cruz Mamani sostuvo que, pese a los avances normativos, el actual marco penal no contempla expresamente estas conductas. “Este contexto evidencia la necesidad de actualizar el Código Penal y la Ley N.º 30096 para incluir las nuevas modalidades delictivas quirúrgicas con la expansión de los entornos digitales, a fin de brindar mayor seguridad jurídica y eficacia a la persecución penal de los ”, afirmó el legislador.

El dictamen también amplía la cobertura frente a prácticas como el ransomware, el phishing y el doxxing, delitos que implican el secuestro de archivos a cambio de rescate, el robo de datos o contraseñas, y la difusión de información personal sin consentimiento.

LEA TAMBIÉN: Perú busca fortalecer su defensa digital con simulacro de ataques cibernéticos

Asimismo, el texto propone penas de entre seis y diez años de prisión cuando el ataque afecte sistemas informáticos de uso público o institucional, o comprometa la seguridad, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas.

Desde la comisión señalaron que esta iniciativa refuerza la protección de ciudadanos, empresas e instituciones frente a nuevas formas de crimen digital, con un impacto positivo en la confianza y seguridad económica.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: pleno del 19 de noviembre votará acusación e inhabilitación de Betssy Chávez
Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar: los detalles
Subcomisión del Congreso aprueba inhabilitación por 10 años para Pedro Castillo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.