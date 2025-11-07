El Poder Judicial declaró nulo el juicio político que el Congreso realizó contra el expremier Salvador del Solar, tras admitir en parte la demanda de amparo interpuesta por él.

Con esta decisión, se invalida formalmente todo el procedimiento parlamentario que buscaba sancionar al entonces jefe del gabinete ministerial.

El caso tiene su origen en la crisis política de 2019, cuando el expresidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso el 30 de septiembre, luego de que los legisladores negaran la cuestión de confianza planteada por el gabinete de Del Solar.

Esta medida generó una profunda controversia en el ámbito político y judicial del país, y desencadenó una serie de denuncias constitucionales contra el expremier. Entre ellas se encuentran las denuncias numeradas como 384, 400 y 466, tramitadas por el Parlamento en reacción a la intervención del Ejecutivo.

Durante el juicio político, el Congreso buscaba responsabilizar a Del Solar por las decisiones tomadas en el marco de la crisis institucional. Sin embargo, la defensa del expresidente del Consejo de Ministros argumentó que el procedimiento violaba derechos fundamentales y que se trataba de un proceso irregular, dado el contexto excepcional en que se encontraba el Ejecutivo y la disolución del Legislativo.

Con esta resolución, el Poder Judicial reafirma los límites del Congreso frente a las figuras del Ejecutivo durante situaciones de tensión política. La decisión también marca un precedente respecto a la protección de los derechos de los funcionarios públicos frente a procedimientos parlamentarios que pudieran carecer de sustento legal.