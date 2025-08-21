Salvador Del Solar: La “mano dura” como una tendencia autoritaria en el panorama electoral al 2026. (Foto: GEC)
Salvador Del Solar: La “mano dura” como una tendencia autoritaria en el panorama electoral al 2026. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El panorama político en Perú comienza a tomar distintos rumbos ante la contienda electoral del 2026. Frente a ello, diversas problemáticas, como la inseguridad ciudadana, el aumento de las extorsiones y diversos delitos como robos y asesinatos, han llevado a que muchos aspirantes a la presidencia utilicen el discurso de “la mano dura” como solución.

TE PUEDE INTERESAR

Letalidad del dengue cae 81 % en el Perú, señala el Minsa
BTG Pactual presenta solicitud para constituir banco en Perú
César Acuña defiende millonarias contrataciones otorgadas a joven empresaria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.