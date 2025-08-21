En ese sentido, conversamos con Salvador Del Solar sobre su perspectiva de cara a las próximas elecciones, así como su paso por la política cuando fue presidente del Consejo de Ministros.

Candidatos a la presidencia y el discurso peligroso

Del Solar advirtió sobre la peligrosidad de discursos de “mano dura” y soluciones simplistas ante la inseguridad, comparándolos con tendencias autoritarias en otros países.

Precisó que estos discursos, para sostenerse en el tiempo, crean un “enemigo imaginario”.

“Vemos el retorno a dinámicas que ya hemos visto en la historia. No solo a nivel nacional, sino a nivel global. Vemos el regreso de muchos discursos que necesitan, para fortalecerse, oponerse a un enemigo de temer, que a falta de un enemigo real se convierte en un enemigo imaginario”, dijo.

“Ahora, no es imaginario para muchos peruanos el problema de la inseguridad y de la extorsión. Y tal como está siendo la experiencia vital de tantos peruanos en este tiempo, pues no es ninguna sorpresa que se estén queriendo presentar Bukeles peruanos”, agregó.

En ese contexto, mencionó que las promesas de los candidatos estarán “a la orden del día”, lo que provocará que no se diferencien entre ellos.

“La realidad en la que vivimos no es la que tenía El Salvador antes, pero sí es una realidad donde esto está fuera de control y donde no vemos una respuesta efectiva. Así que las promesas de mano dura van a estar a la orden del día. Y, el tema es que lo que necesitamos es revertir una sensación de inseguridad”, señaló.

“Nadie puede negar que el presidente Bukele en El Salvador ha transformado la sensación de inseguridad en una sensación de seguridad. Al mismo tiempo, para quien quiera ver, el poder que ha acumulado el presidente Bukele lo está llevando a hacer cosas que son propias de un dictador”, añadió.

Para Del Solar es necesario que se hagan debates sobre propuestas de fondo para mejorar la vida de los peruanos, algo que nadie lo ha hecho según su perspectiva.

“La gente sale y dice mano dura, como castración química de violadores, cárcel, pena de muerte, eso nomás. ¿Alguien está hablando de cómo va a estar mejor la educación, el transporte, de cómo podemos posicionarnos mejor en una serie de ramas, cómo podemos aprovechar diplomáticamente el pulso que hay entre los Estados Unidos y China, en medio de una guerra de aranceles para posicionar mejor a nuestro país? ¿Dónde está esa conversación? No podemos tener una gran complejidad de conversaciones de cara a una elección, pero sí podemos reclamar como ciudadanos que quienes pretendan asumir responsabilidades tan grandes nos ofrezcan alguna idea”, resaltó.

Sobre su proceso de inhabilitación

En otro punto, comentó su experiencia durante la audiencia en el Congreso donde él, junto a otros exfuncionarios como el expresidente Martín Vizcarra y el ex jefe del Gabinete Ministerial Vicente Zeballos, enfrentaron intentos de inhabilitación política.

Del Solar resalta que, en el caso de su defensa, fue estrictamente jurídica y que no existen motivos de fondo ni de forma para su inhabilitación. Precisó que el Tribunal Constitucional señaló la constitucionalidad de la disolución del Congreso en 2019, y que el plazo legal para presentar la denuncia ya había caducado.

“La denegatoria fáctica como categoría es una manera de referirse. Luego la han convertido casi en una categoría jurídica. En los hechos me parece que lo negaron (el Congreso de ese entonces con la cuestión de confianza que presentó)”, explicó.

“El Tribunal Constitucional vio la competencia planteada por el propio presidente del Congreso, en ese entonces, el congresista Pedro Olaechea, y tuvo un fallo diciendo fue constitucional. Por lo tanto, no hay nada que reclamar. Y no solo eso, sino que además de todo, resulta que de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, la comisión Permanente cuenta con cinco años para presentar una denuncia contra cualquier exministro. Esto sucedió el 30 de septiembre del 2019, esto se venció el 30 de septiembre del 2024. Por lo tanto, además de que teníamos una defensa sólida sobre el fondo, en la forma se les acabó el tiempo”, añadió.

“El plazo del artículo 99 es de caducidad, no de prescripción. Por lo tanto, no admite interrupción, no admite suspensión. Eso acaba cuando acaba, aunque el proceso esté comenzado”, describió.

A su vez, Del Solar alertó que es preocupante la tendencia de buscar inhabilitar a exautoridades políticas en el Perú, lo cual considera un intento de restringir las opciones de los electores y debilitar la democracia.

“Es bastante claro, no sé si en todos los casos, pero si no en la gran mayoría, que nada realmente amerita una inhabilitación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Inhabilitar a la potencial competencia, a los votantes. No están inhabilitando nomás a estas personas, están inhabilitando la posibilidad de elegir del votante peruano que quiera opciones diferentes a quienes están hoy. Hay una intención de competir entre ellos y de sacar de competencia a quienes con mucha claridad podrían recibir un caudal de apoyo”, resaltó.

Descarta participar en las próximas elecciones

Salvador Del Solar, al ser consultado, descartó la idea de postular a la presidencia o algún cargo público, por lo que descarta que en sus planes se encuentre regresar a la política.

Menciona que, actualmente, está dedicado a su carrera en el cine y la cultura.

“Yo no veo mi camino en la política. Me siento agradecido y honrado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski primero y por el expresidente Martín Vizcarra después en haberme convocado para que asuma una responsabilidad. La tomé como la de un ciudadano que tiene la oportunidad de servir a su país. La política es complicada, es difícil, siempre se va a generar descontentos y polémica. Pero, mi camino siempre ha estado por otro lado. Así que, con la misma claridad con lo que le he respondido antes, me ha tomado un tiempo reincorporarme a la actividad audiovisual, no es tan fácil dejar un cargo público y luego estar en una película, en una obra de teatro”, finalizó.

El expresidente del Consejo de Ministros mostró su preocupación y alertó de la proliferación de los discursos autoritarios en las próximas elecciones de Perú en 2026. Foto: ANDINA.