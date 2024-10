El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ratificó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe archivar las denuncias en su contra por la disolución del Parlamento en 2019.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, Del Solar consideró que el plazo para presentar una acusación constitucional en su contra ya se ha vencido el pasado 30 de setiembre.

“El artículo 99 de la Constitución es muy claro: la Comisión Permanente del Congreso solamente puede presentar una acusación constitucional contra un ministro o exministro dentro del plazo de 5 años que transcurren desde el cese de sus funciones. Habiendo cesado mis funciones el 30 de setiembre de aquel año, este 2024 el plazo se venció”, argumentó.

Disolución del Congreso

En otro momento, el exjefe del Gabinete sostuvo que “no se arrepiente” de haber presentado la cuestión de confianza ante el Pleno del Legislativo en 2019, para modificar el proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. Sin embargo, consideró que no fue su decisión disolver el Congreso, sino del expresidente Martín Vizcarra.

“Disolver el Congreso es una facultad presidencial. Mi tarea como primer ministro fue presentar una cuestión de confianza. No me arrepiento en absoluto haber presentado la cuestión de confianza. Hicimos un esfuerzo grande por evitar que un Parlamento nombre miembros de un Tribunal Constitucional de una manera acelerada y opaca. No me arrepiento en lo absoluto de lo que hice, fue constitucional”, señaló.

Regreso a la política

Salvador del Solar, finalmente, descartó volver a la política y/o a ejercer un cargo público, ya que consideró que está avocado en su trabajo como actor.

“No he pensado hacerlo, yo este año he cumplido 30 años como actor, también soy guionista y director, aprecio mucho mi trabajo, es mi verdadera vocación. Me ha costado trabajo el paréntesis de servicio público que tuve, que es una oportunidad que agradezco e hice mi mejor esfuerzo por servir a mi país. Me ha costado mucho volver a retomar mi carrera y no está en mis planes regresar a la función pública”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Autorizan viaje de Martín Vizcarra a Moquegua para pasar fiestas navideñas

Sobre la acusación en su contra

Luciano López, abogado constitucionalista que ejerce la defensa de Salvador del Solar, dijo también que su patrocinado efectuó acciones acorde al marco de sus funciones y por acuerdo de un Consejo de Ministros. La decisión de interpretar una denegación fáctica y disolver el Congreso, finalmente, la tomó el propio expresidente Martín Vizcarra.

“El expresidente del Consejo de Ministros se limitó a plantear una cuestión de confianza. La disolución del parlamento no podría ser una decisión del Dr. Del Solar. No es una decisión que le atañe constitucionalmente. El actual Tribunal Constitucional ha señalado que no está de acuerdo con la posición que tomaron sus pares en el 2020, pero esa sentencia no ha dicho que es inconstitucional. No ha podido invalidarla porque ya es cosa juzgada”, sostuvo López en el programa Cuentas Claras de Canal N.