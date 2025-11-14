Cabe precisar que la posible disolución de un equipo especial no afecta la validez de los actos procesales y realizados. (Foto: Alonso Chero/GEC)
Cabe precisar que la posible disolución de un equipo especial no afecta la validez de los actos procesales y realizados. (Foto: Alonso Chero/GEC)
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

La Junta de Fiscales Supremos anunció que evaluará la permanencia y continuidad del Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar todos los casos de delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos vinculados a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

