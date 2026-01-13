El fiscal José Domingo Pérez Gómez percibirá el 80% de su retribución mensual mientras dure su sanción. Foto: Julio Reaño / GEC
El fiscal José Domingo Pérez Gómez percibirá el 80% de su retribución mensual mientras dure su sanción. Foto: Julio Reaño / GEC
Redacción Gestión
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) , en su cargo de fiscal provincial.

El órgano —encabezado por Juan Fernández Jerí— interrumpió las labores de Pérez Gómez poco después de .

Se aplicó la medida cautelar contra José Domingo Pérez como parte de un proceso disciplinario, con la cual se lo deja impedido de “ejercer, durante ese periodo, las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial y cualquier otra inherente a dicho cargo”.

Según la ANC, —el cual involucraba a

En abril del 2025, la ANC también suspendió a José Domingo Pérez, pero la sanción fue anulada tras declararse fundada su apelación. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Se acusa a Pérez Gómez de incumplir con sus deberes funcionales y de no perseguir el delito con la razonabilidad y el respeto debido al proceso.

La resolución señala deficiencias en la formulación de la acusación del caso “Cócteles”, la cual fue devuelta por el Poder Judicial hasta en 19 ocasiones para subsanar errores de forma y fondo. Estas reiteradas observaciones habrían generado una demora injustificada en el proceso y afectado la imagen institucional del Ministerio Público ante la sociedad.

También se cuestiona que el fiscal haya seguido con la investigación contra el abogado Arsenio Oré Guardia pese a que el Tribunal Constitucional advirtiera una vulneración al derecho de defensa.

Según El Comercio,

