La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) suspendió por un periodo de seis meses a José Domingo Pérez, en su cargo de fiscal provincial.

El órgano —encabezado por Juan Fernández Jerí— interrumpió las labores de Pérez Gómez poco después de la desactivación del Equipo Especial Lava Jato y otros, dispuesta por el fiscal interino Tomás Gálvez.

Se aplicó la medida cautelar contra José Domingo Pérez como parte de un proceso disciplinario, con la cual se lo deja impedido de “ejercer, durante ese periodo, las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial y cualquier otra inherente a dicho cargo”.

Según la ANC, el fiscal José Domingo Pérez incurrió en faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones durante el caso Cócteles —el cual involucraba a la aspirante presidencial, Keiko Fujimori—.

En abril del 2025, la ANC también suspendió a José Domingo Pérez, pero la sanción fue anulada tras declararse fundada su apelación. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Se acusa a Pérez Gómez de incumplir con sus deberes funcionales y de no perseguir el delito con la razonabilidad y el respeto debido al proceso.

La resolución señala deficiencias en la formulación de la acusación del caso “Cócteles”, la cual fue devuelta por el Poder Judicial hasta en 19 ocasiones para subsanar errores de forma y fondo. Estas reiteradas observaciones habrían generado una demora injustificada en el proceso y afectado la imagen institucional del Ministerio Público ante la sociedad.

También se cuestiona que el fiscal haya seguido con la investigación contra el abogado Arsenio Oré Guardia pese a que el Tribunal Constitucional advirtiera una vulneración al derecho de defensa.

Según El Comercio, durante la suspensión, el fiscal José Domingo Pérez recibirá solo el 80% de su pago mensual.