La Fiscalía de la Nación dispuso la desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales que tenían a su cargo investigaciones de alto perfil vinculadas a corrupción, redes criminales, violaciones de derechos humanos durante protestas sociales y presuntos delitos cometidos desde el poder político.

Las medidas fueron oficializadas en el diario El Peruano y llevan la firma del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien sustentó las decisiones en la necesidad de reordenar la estructura fiscal, optimizar recursos y fortalecer las fiscalías permanentes.

Fin del equipo Lava Jato

Mediante la Resolución N.° 007-2026-MP-FN, se dispuso la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016 para investigar los presuntos delitos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht y otras constructoras.

La resolución establece que los casos no se archivan, sino que serán asumidos por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, a donde también se redistribuye al personal fiscal. Asimismo, se dio por concluida la designación de Rafael Vela Barba como coordinador del equipo especial.

Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”

A través de la Resolución N.° 006-2026-MP-FN, la Fiscalía también dejó sin efecto el Equipo Especial encargado del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que investigaba la red de corrupción en el sistema judicial.

Las competencias y el personal fiscal fueron incorporados a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mientras que la Primera Fiscalía Superior Nacional Anticorrupción asumirá los casos en segunda instancia.

Investigaciones por muertes en protestas

Otra de las medidas fue la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, creado en 2023.

Las investigaciones por muertes y lesiones ocurridas durante las protestas serán redistribuidas a fiscalías competentes, bajo el argumento de una gestión más eficiente y estandarizada.

Se cierra Eficcop

Finalmente, mediante la Resolución N.° 008-2026-MP-FN, se oficializó la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), creado en 2022 para investigar delitos cometidos desde cargos obtenidos por elección popular o designación.

Según la resolución, el equipo ya no contaba con plazas ni personal fiscal propio, debido a que sus integrantes habían sido incorporados previamente a la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción. En ese marco, se dejó sin efecto la designación de Vanessa Díaz Ramos como coordinadora y se dispuso una reorganización interna de plazas y fiscales en Lima Centro y Lima Este.

Argumentos

En las resoluciones, la Fiscalía de la Nación sostiene que la ley faculta al titular del Ministerio Público no solo a crear equipos especiales, sino también a dejarlos sin efecto cuando las circunstancias lo ameriten, en línea con el Plan Estratégico Institucional.

El Ministerio Público remarca que ninguna de las investigaciones será archivada y que los casos continuarán su trámite en fiscalías especializadas permanentes, con el objetivo -según se indica- de garantizar una administración de justicia más eficiente y uniforme.