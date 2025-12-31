Fiscalía archiva denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas de “Punto Final”. Foto: Andina
Fiscalía archiva denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas de “Punto Final”. Foto: Andina
contra el equipo periodístico del dominical “Punto Final”.

y confirmó el archivo del caso por el presunto delito de marcaje o reglaje en agravio del Estado.

La Fiscalía determinó que la vigilancia y seguimiento hechos por los periodistas para el reportaje “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?” forman parte del ejercicio periodístico y no constituyen una conducta ilícita.

Según el Ministerio Público,

salvo que se probara objetivamente que sirvió para cometer o facilitar un crimen, lo cual no ocurre en este caso.

Finalmente, la Fiscalía concluyó que la conducta de los periodistas es “atípica”, desestimando así lo presentad por Santiváñez.

La resolución de la entidad precisó que “la actividad desplegada estuvo vinculada al quehacer periodístico con fines informativos (...) lo cual no constituye delito alguno”. (Foto: Andina)
