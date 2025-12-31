El Ministerio Público decidió archivar de forma definitiva la denuncia realizadas por el exministro Juan José Santiváñez contra el equipo periodístico del dominical “Punto Final”.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este, mediante una resolución, declaró infundado el recurso presentado por Santiváñez y confirmó el archivo del caso por el presunto delito de marcaje o reglaje en agravio del Estado.

La Fiscalía determinó que la vigilancia y seguimiento hechos por los periodistas para el reportaje “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?” forman parte del ejercicio periodístico y no constituyen una conducta ilícita.

Según el Ministerio Público, el seguimiento realizado por los periodistas Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y se considera una “conducta neutra” protegida por derechos constitucionales.

La resolución precisó que “la actividad desplegada estuvo vinculada al quehacer periodístico con fines informativos (...) lo cual no constituye delito alguno”, salvo que se probara objetivamente que sirvió para cometer o facilitar un crimen, lo cual no ocurre en este caso.

Finalmente, la Fiscalía concluyó que la conducta de los periodistas es “atípica”, desestimando así lo presentad por Santiváñez.