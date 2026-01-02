PJ aprobó investigación preparatoria contra Delia Espinoza. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
PJ aprobó investigación preparatoria contra Delia Espinoza. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, vinculada a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, el cual ella afirmó no haber firmado ni aprobado.

como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigadora de usurpación de funciones en agravio del Estado.

La Fiscalía formalizó la investigación después de que, el 3 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 13440/2025-CR, la cual autorizó la formación de causa penal contra Espinoza, cuando se desempeñaba como fiscal suprema, por este caso.

LEA TAMBIÉN: Comisión Permanente aprobó otro informe para inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

en la elaboración, revisión y aprobación del Reglamento que permitió a los fiscales realizar directamente investigaciones preliminares, a pesar de que la Ley 32130 asigna esta función a la Policía Nacional del Perú y reserva al Ministerio Público solo la conducción jurídica.

LEA TAMBIÉN: TC declaró fundada medida cautelar de la JNJ contra el PJ que buscaba el retorno de Delia Espinoza

Procuraduría General del Estado y a la defensa de Espinoza.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Los retos de José Jerí para el 2026: Inseguridad, relación con el Congreso y elecciones
Carlos Álvarez: JEE observó inscripción de plancha presidencial de País para Todos
PPK solicita al PJ archivar investigación por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.