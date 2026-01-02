El Poder Judicial (PJ) autorizó iniciar una investigación preparatoria contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, vinculada a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, el cual ella afirmó no haber firmado ni aprobado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tomó esta decisión tras recibir la comunicación de la Fiscalía de la Nación, la cual formalizó una investigación por 120 días contra Espinoza como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigadora de usurpación de funciones en agravio del Estado.

La Fiscalía formalizó la investigación después de que, el 3 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 13440/2025-CR, la cual autorizó la formación de causa penal contra Espinoza, cuando se desempeñaba como fiscal suprema, por este caso.

Según la tesis fiscal, Espinoza, cuando se desempeñaba como fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, presuntamente intervino, en octubre de 2024, en la elaboración, revisión y aprobación del Reglamento que permitió a los fiscales realizar directamente investigaciones preliminares, a pesar de que la Ley 32130 asigna esta función a la Policía Nacional del Perú y reserva al Ministerio Público solo la conducción jurídica.

El juez Checkley dispuso notificar la resolución donde adoptó esta medida a la Fiscalía de la Nación, Procuraduría General del Estado y a la defensa de Espinoza.