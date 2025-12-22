La fiscal Delia Espinoza.
La fiscal Delia Espinoza.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este lunes 22 de diciembre con la finalidad de anular la inhabilitación por 10 años en su contra.

La magistrada acusa al Legislativo de vulnerar su derecho al debido proceso, tras la inhabilitación que recibió para ejercer cargos públicos por incumplir el artículo único de la Ley N° 32130.

Ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la exfiscal de la Nación presentó su petición contra el segundo poder del Estado. Argumenta que no se respetaron artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y del Código Procesal Constitucional.

“Sobre el particular el Congreso de la República, en el proceso parlamentario de la Denuncia Constitucional N° 528, vulneró mi derecho fundamental al debido proceso. Ello se ha expresado concretamente en la afectación de las siguientes manifestaciones esenciales del debido proceso”, indica la demanda de Espinoza.

