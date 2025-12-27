El comediante y aspirante a la presidencia del Perú, Carlos Álvarez, informó que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro observó su inscripción como integrante de País para Todos en las elecciones generales del 2026.

¿La razón? Un error en su declaración jurada: omitió poner la palabra “partido” junto con el nombre de la agrupación política.

A través de un mensaje en redes sociales, Carlos Álvarez dijo que la observación podría traducirse en su exclusión del proceso electoral si no la subsana en un plazo determinado.

“Me han observado por no haber puesto la palabra ‘partido’ cuando señalé que mi organización política es País para Todos. Si no lo corrijo en cuestión de horas, me excluyen” , expresó.

"Si no lo corrijo en cuestión de horas, me excluyen”, señaló Álvarez. Foto: difusión

A su criterio, hay un intento por frenar su participación en las elecciones del 2026 y cuestionó “campañas de desprestigio” en redes sociales.

Por otro lado, Álvarez agradeció la voluntad del Estado en asignarle resguardo policial, pero rechazó la medida.

“He pedido que esos efectivos sean destinados a la seguridad de la ciudadanía. De mi seguridad personal me encargo yo”, aclaró.