Carlos Álvarez también anunció que decidió rechazar la asignación de dos efectivos policiales otorgados por el Estado en su condición de candidato presidencial.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, informó que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro observó su inscripción como integrante de País para Todos en las elecciones generales del 2026.

¿La razón? Un error en su declaración jurada: omitió poner la palabra “partido” junto con el nombre de la agrupación política.

A través de un mensaje en redes sociales, si no la subsana en un plazo determinado.

LEA TAMBIÉN: Los hechos políticos que marcaron el 2025: Condenas, tensiones diplomáticas, José Jerí y más

“Me han observado por no haber puesto la palabra ‘partido’ cuando señalé que mi organización política es País para Todos. Si no lo corrijo en cuestión de horas, me excluyen”, expresó.

"Si no lo corrijo en cuestión de horas, me excluyen”, señaló Álvarez. Foto: difusión

A su criterio, hay un intento por frenar su participación en las elecciones del 2026 y cuestionó “campañas de desprestigio” en redes sociales.

Por otro lado,

LEA TAMBIÉN: Minjus sobre reemplazo del INPE: Nueva entidad convocará a exintegrantes de las FF.AA. Y PNP

“He pedido que esos efectivos sean destinados a la seguridad de la ciudadanía. De mi seguridad personal me encargo yo”, aclaró.

