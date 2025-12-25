Tras casi un mes de celebrarse las elecciones presidenciales en Honduras, se definió que Nasry ‘Tito’ Asfura es el virtual mandatario electo, con 40.26% de los votos.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del conservador Partido Nacional triunfó en las presidenciales del país centroamericano.

“Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, declaró el CNE.

En segundo lugar, quedó Salvador Nasralla (Partido Liberal) con 39.54% y en tercer lugar, Rixi Moncada (Libre), con 19.19%.

“Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar” , escribió el virtual presidente de Honduras en X.

El mandato de Asfura inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030. Foto: Marvin RECINOS / AFP)

Desde Estados Unidos felicitaron al ganador de las elecciones en Honduras, e instaron a todas las partes a “respetar los resultados” para garantizar la transición pacífica.

Marco Rubio, secretario de Estado y hombre de confianza de Donald Trump, indicó que esperan colaborar con el nuevo Gobierno de Asfura en pro de la “cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos”.

Durante la campaña electoral, ‘Tito’ Asfura recibió el respaldo de Donald Trump, quien aseguró que es “el único verdadero amigo de la libertad” y aliado para combatir “a los narcocomunistas”.

El dato:

- Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado por narcotráfico y que pertenece al mismo partido del nuevo presidente Asfura.

Con información de EFE