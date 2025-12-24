Ecuador anunció que solo habilitará un paso fronterizo con Perú y Colombia “por razones de seguridad nacional”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del vecino norteño, la medida se aplicará desde este miércoles 24 de diciembre.

El paso fronterizo entre Perú y Ecuador será el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Huaquillas, el cual conecta Tumbes con la provincia norteña de El Oro.

Mientras que con Colombia, será el Centro Nacional de Atención Fronteriza de Rumichaca —paso entre Carchi con el departamento cafetero de Nariño—.

El tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene sin cambios, informó la Cancillería. Foto: Referencial / Reicarmyr CANIZARES / AFP

Vale acotar que desde 2024, Ecuador está en “conflicto armado interno” como parte de su lucha contra el crimen organizado —catalogados como terroristas por la administración de Daniel Noboa—.

Desde la Cancillería peruana informaron que el tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene sin cambios.

De esa manera, garantizaron que se adoptarán medidas conjuntas con Ecuador para permitir el tránsito fronterizo, reforzar el combate contra la delincuencia organizada transnacional y controlar la migración irregular.