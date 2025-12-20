A fin de contener la ola de crímenes y violencia que genera la delincuencia, el Gobierno interino extendió por 30 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Según las normas legales publicadas este sábado 20 de diciembre, durante este periodo la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la PNP determinará las zonas de intervención basándose en datos de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros.

Queda restringido o prohibido durante el estado de emergencia:

Derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio

Libertad de tránsito por el territorio nacional

Libertad de reunión

Libertad y seguridad personales

Y, para realizarse actividades públicas religiosas, culturales o deportivas, es necesario un permiso ante las autoridades competentes.

Prorrogan Estado de Emergencia en la capital y el Callao por 30 días más. (Foto: Andina)

“Hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir”, dijo en la víspera el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Según el funcionario, "los homicidios se redujeron de noviembre a diciembre en Lima y Callao“, registrándose 33 y 10 casos respectivamente.​