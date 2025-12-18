Gobierno prolongará el estado de emergencia.í. (Foto: Andina)
, el cual fue decretado por el gobierno de José Jerí con el objetivo de combatir el crimen en la capital.

Durante una conferencia de prensa, T, registrándose 33 y 10 casos respectivamente.​

Por ello, el ministro consideró que el estado de emergencia funcionó como herramienta de soporte para la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Lo dijimos a nivel del gobierno, el mismo señor presidente lo dijo: hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir”, señaló Tiburcio.

Cabe recordar que el 21 de noviembre,

Durante esta medida, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

El ministro Vicente Tiburcio consideró que el estado de emergencia funcionó como herramienta de soporte para la Policía Nacional del Perú. Foto: ANDINA/Difusión
