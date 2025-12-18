El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao, el cual fue decretado por el gobierno de José Jerí con el objetivo de combatir el crimen en la capital.

Durante una conferencia de prensa, Tiburcio afirmó que los homicidios se redujeron de noviembre a diciembre en Lima y Callao, registrándose 33 y 10 casos respectivamente.​

Por ello, el ministro consideró que el estado de emergencia funcionó como herramienta de soporte para la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Lo dijimos a nivel del gobierno, el mismo señor presidente lo dijo: hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir”, señaló Tiburcio.

Cabe recordar que el 21 de noviembre, el gobierno prorrogó el estado de emergencia declarado en Lima y Callao.

Durante esta medida, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.