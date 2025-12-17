En el marco de la estrategia nacional para fortalecer el orden público y combatir la criminalidad, el Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegó anoche un operativo de control territorial en puntos estratégicos del Cercado de Lima y el distrito del Rímac.

El despliegue, encabezado por el coronel PNP César Calero Cisneros, secretario de la Región Policial Lima, inició con el patrullaje integrado de 228 efectivos policiales y 20 miembros del Ejército Peruano, quienes se desplazaron por el jirón Zepita y calles aledañas.

Durante la jornada, se realizaron controles de identidad exhaustivos, tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros, para verificar antecedentes y situaciones migratorias irregulares.

En este punto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, acompañó las labores policiales, reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra la delincuencia y criminalidad.

Despliegue en el Rímac

Posteriormente, las fuerzas del orden trasladaron el operativo hacia el distrito del Rímac. En la intersección del jirón Trujillo con jirón Marañón, se sumaron 250 efectivos policiales y otros 20 miembros del Ejército, quienes establecieron un cerco de seguridad y control territorial.

Estas acciones buscan disuadir la comisión de delitos y fortalecer la presencia del Estado en zonas de alto tránsito peatonal.