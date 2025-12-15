Ministro de Justicia mencionó que nuevo plan de seguridad ciudadana será “a largo plazo”. Foto: EFE/Paolo Aguilar
Ministro de Justicia mencionó que nuevo plan de seguridad ciudadana será “a largo plazo”. Foto: EFE/Paolo Aguilar
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, coincidiendo con lo anunciado por el presidente José Jerí.

Durante la V Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC),

“No nos limitamos a intensificar operativos. Estamos construyendo una estrategia de largo plazo”, precisó.

LEA TAMBIÉN: MEF autoriza transferencia por más de S/ 48 millones para enfrentar inseguridad ciudadana

Por otro lado, M

“Esta información es estratégica. Nos permite evitar más enfrentamientos entre peruanos y organizar a nuestras fuerzas de seguridad de manera inteligente y eficaz”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Jefe del INPE denuncia amenazas por requisas en penales: “Me dijeron que ya no las haga”

Del mismo modo, dio a conocer que durante el presente año se han cumplido íntegramente con 19 acuerdos y un número importante de compromisos adicionales, los cuales se encuentran en la fase final de implementación.

Durante esta nueva sesión del CONASEC también participaron funcionarios del Ministerio del Interior (sector encargado de elaborar el nuevo plan de seguridad) y del Ministerio de Economía, quienes informaron sobre las acciones contra la criminalidad, gestión presupuestaria y gestión de inversiones públicas en materia de seguridad ciudadana.

Walter Martínez, ministro de Justicia del gabinete de Ernesto Álvarez. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Walter Martínez, ministro de Justicia del gabinete de Ernesto Álvarez. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

