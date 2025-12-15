El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, indicó que el nuevo plan de seguridad ciudadana estará listo en el mes de enero del próximo año, coincidiendo con lo anunciado por el presidente José Jerí.

Durante la V Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el ministro precisó que se está formando una estrategia que pueda permanecer en el tiempo en la lucha contra el crimen.

“No nos limitamos a intensificar operativos. Estamos construyendo una estrategia de largo plazo”, precisó.

Por otro lado, Martínez señaló que se trabaja en el mapeo de los conflictos sociales tanto activos como latentes en el país, con el objetivo de prevenirlos.

“Esta información es estratégica. Nos permite evitar más enfrentamientos entre peruanos y organizar a nuestras fuerzas de seguridad de manera inteligente y eficaz”, acotó.

Del mismo modo, dio a conocer que durante el presente año se han cumplido íntegramente con 19 acuerdos y un número importante de compromisos adicionales, los cuales se encuentran en la fase final de implementación.

Durante esta nueva sesión del CONASEC también participaron funcionarios del Ministerio del Interior (sector encargado de elaborar el nuevo plan de seguridad) y del Ministerio de Economía, quienes informaron sobre las acciones contra la criminalidad, gestión presupuestaria y gestión de inversiones públicas en materia de seguridad ciudadana.