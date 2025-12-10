Desde julio de 2025 se han ejecutado más de 2,700 requisas en los 68 penales del país, en el marco de una política de lucha contra la extorsión y el crimen organizado, de acuerdo con el INPE.

Estas intervenciones incluyen megaoperativos, con revisión de celdas, pabellones y espacios comunes, así como desinstalación de conexiones eléctricas clandestinas.

En noviembre de 2025 el INPE señaló que las requisas se han incrementado en aproximadamente 25% frente a periodos anteriores, como parte de la estrategia de seguridad interna.

No obstante, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, denunció que viene recibiendo amenazas de parte de delincuentes que le exigieron dejar de realizar requisas en los penales para no atentar contra su vida y la de su familia. “Me dijeron que ya pare, que baje mis revoluciones”.

“El martes pasado, hace más de una semana, recibí dos llamadas, en las dos amenazando contra mi vida con insultos, improperios y todo lo que es una amenaza y además de eso, me decían que era producto de las requisas, que deje de hacer las requisas, que ya no las haga”, contó a Exitosa.

“Estamos golpeando con las requisas, quitando tomacorrientes, antenas, todo eso que antes tenían y definitivamente ahora no lo tienen. Entonces, lógicamente se molestan, les molesta que hayamos entrado con todo, que hayamos barrido con todo”, mencionó.