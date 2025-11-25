Choferes y cobradores de Santa Catalina salieron a circular con apoyo policial tras amenazas de extorsionadores. Foto: GEC/ Referencial.
Choferes y cobradores de Santa Catalina salieron a circular con apoyo policial tras amenazas de extorsionadores. Foto: GEC/ Referencial.
Las continúan sembrando temor entre los . La empresa Santa Catalina, ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), recibió una carta extorsiva dejada en su patio de maniobras por la organización criminal identificada como ‘LN’.

En el documento, los delincuentes exigen a los directivos comunicarse bajo amenaza de iniciar asesinatos contra los choferes.

“Este será el último comunicado, no esperen que encendamos el gallinero y salgamos matando chofer por chofer. Que se comunique la empresa, no ‘piojosos’, que la próxima ellos serán causantes de su muerte”, se lee en la carta.

La amenaza generó preocupación entre los conductores y cobradores, muchos de los cuales optaron por no salir a trabajar. “Han salido diez buses, pero yo no voy a salir hoy día. Ya he decidido descansar y mañana sí voy a trabajar”, indicó uno de los trabajadores a RPP.

Tras hacerse pública la amenaza, el , acudió al patio de la empresa y anunció medidas de emergencia. Entre ellas, los buses comenzaron a circular con dos policías a bordo para garantizar la seguridad de choferes y cobradores. No obstante, según reportes del citado medio, la protección no se mantiene una vez que las autoridades se retiran.

Ataques armados recientes

Este caso se suma a un atentado perpetrado contra una cúster de la empresa Etunijesa en el cruce de las avenidas Canta Callao y Pacasmayo, en el límite de San Martín de Porres y la provincia del Callao. El conductor de la unidad resultó ileso al lanzarse al suelo tras escuchar disparos, y no hubo pasajeros ni transeúntes afectados. La unidad afectada permanece con lunas y carrocería dañadas.

El coronel José Luis Quiroz, jefe de la División Policial Norte 1, indicó que ni el chofer ni las empresas habían recibido amenazas previas, información que será verificada por las investigaciones.

Además, otra combi de la empresa ‘Los Rojitos’ fue baleada en San Juan de Miraflores, dejando dos personas heridas, lo que evidencia la continuidad de la violencia contra los transportistas en Lima.

