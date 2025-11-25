Empresas alertan impacto de la delincuencia en clima laboral y gestión interna. (Foto: Dotshock)
Empresas alertan impacto de la delincuencia en clima laboral y gestión interna. (Foto: Dotshock)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La inseguridad ciudadana ya no solo es un problema de orden público: también empieza a reconfigurar la conflictividad laboral dentro de las empresas privadas.

TE PUEDE INTERESAR

Campaña navideña 2025: contratación temporal aumentaría en hasta 10%
Bodegueras piden al Congreso reducir horas de aplicación de la ‘Ley Seca’
“El encanto del champán”: los lugares en los que se grabó en la película navideña de Netflix

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.