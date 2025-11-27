Policías. (Foto: GEC)
Policías. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo aprobó una norma que establece el monto, criterios y condiciones , como parte de las acciones para reforzar la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

El publicado en el diario El Peruano, fija un pago de S/ 16 por hora por los servicios prestados, siempre que el efectivo cumpla una jornada de siete horas ininterrumpidas por día. Este monto no es remunerativo ni pensionable, no está sujeto a cargas sociales y no forma parte del cálculo de beneficios laborales.

El beneficio está dirigido al personal policial de armas en actividad, con aptitud médica “A”, desde oficiales hasta el grado de mayor y suboficiales, excepto los suboficiales de tercera recién egresados, quienes continúan en periodo de adaptación a la función policial.

LEA TAMBIÉN: Negocios en periferias de Lima ceden a inseguridad: dueños pierden miles de soles ante cierres

El servicio es estrictamente voluntario y no puede realizarse simultáneamente con otras actividades extraordinarias autorizadas por convenio.

El decreto también establece límites de prestación: los policías en franco podrán acumular hasta 15 días de servicio por mes, mientras que aquellos en vacaciones no podrán exceder 30 días por año.

Los jefes de regiones y frentes policiales serán responsables de organizar la convocatoria, inscripción, sorteo y supervisión del personal participante.

La Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional deberá remitir la relación de beneficiarios al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su registro en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público, paso previo al pago.

Finalmente, el Ejecutivo precisó que la entrega económica se financiará con el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter), sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

El decreto fue refrendado por el presidente José Jerí, así como por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

TE PUEDE INTERESAR

Mininter plantea inhabilitar a jueces y policías que filtren información secreta
Contraloría alerta que policías en Arequipa usan armas y chalecos con más de 20 años de antigüedad
Fiscalía investigará a policías que resulten responsables de herir a civiles en protestas
Premier Ernesto Álvarez sobre violencia en protesta: “Policías fueron atacados de manera cruel”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.