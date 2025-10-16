Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, rompió su silencio tras asumir el cargo y condenó hechos violentos en protestas del 15 de octubre. Foto: PCM
Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, rompió su silencio tras asumir el cargo y condenó hechos violentos en protestas del 15 de octubre. Foto: PCM
El recién nombrado presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda,

Tras dos días de silencio, el premier Álvarez aseguró que las manifestaciones de la Generación Z y otros colectivos sociales “han atacado, de una manera irresponsable, a los efectivos policiales que solo querían garantizar el orden”.

“En un país democrático como el nuestro no podemos permitir que una turba intente quemar el Congreso“, apuntó tras su visita a uno de los agentes del orden internado en el Hospital de la Policía.

Ernesto Álvarez insistió en que

Un puñado de manifestantes logró acercarse al Congreso y prendió fuego en su fachada. PNP los dispersó. Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec
Un puñado de manifestantes logró acercarse al Congreso y prendió fuego en su fachada. PNP los dispersó. Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec

A su criterio, hubo una protesta pacífica, pero también “un acto infame de violencia contra quienes ejercen con vocación la defensa de la sociedad”.

, el mandatario de transición aseguró que las cámaras de la PNP y la Municipalidad de Lima monitorearon cada paso de los manifestantes a fin de identificar a quienes generen caos y violencia.

