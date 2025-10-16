El recién nombrado presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, condenó los actos violentos registrados en las protestas del miércoles 15 de octubre —que dejaron alrededor de 29 civiles y 80 policías heridos, y un fallecido.

Tras dos días de silencio, el premier Álvarez aseguró que las manifestaciones de la Generación Z y otros colectivos sociales “han atacado, de una manera irresponsable, a los efectivos policiales que solo querían garantizar el orden”.

“En un país democrático como el nuestro no podemos permitir que una turba intente quemar el Congreso“, apuntó tras su visita a uno de los agentes del orden internado en el Hospital de la Policía.

Ernesto Álvarez insistió en que la PNP defendía las instalaciones públicas “y fueron atacados de una manera cruel”.

Un puñado de manifestantes logró acercarse al Congreso y prendió fuego en su fachada. PNP los dispersó. Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec

A su criterio, hubo una protesta pacífica, pero también “un acto infame de violencia contra quienes ejercen con vocación la defensa de la sociedad”.

Durante las protestas contra el gobierno de José Jerí y el Congreso, el mandatario de transición aseguró que las cámaras de la PNP y la Municipalidad de Lima monitorearon cada paso de los manifestantes a fin de identificar a quienes generen caos y violencia.