Ministro del Interior rechazó garantías de Noche Blanquiazul y Noche Crema. (Foto: Composición)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

se jueguen el mismo día, por motivos de seguridad.

El funcionario indicó que

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, declaró a RPP.

LEA TAMBIÉN: MEF autoriza transferencia por más de S/ 48 millones para enfrentar inseguridad ciudadana

Asimismo, señaló que los clubes deberán buscar otra fecha para poder garantizar la realización de ambos partidos, precisando que la convocatoria a la reunión se hará en los próximos días por parte de su despacho.

Como se recuerda, Universitario de Deportes y Alianza Lima anunciaron los partidos de presentación de sus plantillas para la próxima temporada para el sábado 24 de enero del 2026.

LEA TAMBIÉN: Revelan que Mininter tiene 25 ambulancias nuevas abandonadas en el Hospital de la Policía

Ambos clubes ya han colocado a la venta las entradas para sus respectivos espectáculos deportivos.

El ministro Vicente Tiburcio señaló que los clubes deberán buscar otra fecha para poder garantizar la realización de ambos partidos. Foto: Andina
