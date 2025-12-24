El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se mostró en contra de que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se jueguen el mismo día, por motivos de seguridad.

El funcionario indicó que se convocará a representantes de los clubes Universitario de Deportes y Alianza Lima para buscar una solución ante este hecho.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, declaró a RPP.

Asimismo, señaló que los clubes deberán buscar otra fecha para poder garantizar la realización de ambos partidos, precisando que la convocatoria a la reunión se hará en los próximos días por parte de su despacho.

Como se recuerda, Universitario de Deportes y Alianza Lima anunciaron los partidos de presentación de sus plantillas para la próxima temporada para el sábado 24 de enero del 2026.

LEA TAMBIÉN: Revelan que Mininter tiene 25 ambulancias nuevas abandonadas en el Hospital de la Policía

Ambos clubes ya han colocado a la venta las entradas para sus respectivos espectáculos deportivos.