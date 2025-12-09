Los operativos forman parte del caso Sur Finanzas, una financiera vinculada a Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y dirigida por Ariel Vallejo, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. Foto: Alamy
Los operativos forman parte del caso Sur Finanzas, una financiera vinculada a Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y dirigida por Ariel Vallejo, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. Foto: Alamy
Redacción Gestión
La justicia argentina realizó una serie de allanamientos en la sede de, como parte de las investigaciones del caso Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero.

Sur Finanzas fue , y de acuerdo con medios locales, se busca determinar si la financiera perteneciente a Ariel Vallejo —allegado de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA— operó con falsos testaferros y daba préstamos a los clubes a cambio de derechos de transmisión, principalmente.

“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, indicó una fuente policial a AFP.

Entre los equipos de fútbol argentino cuyas sedes han sido allanadas están:

  • Argentinos Juniors
  • Deportivo Armenio
  • Acassuso
  • Banfield
  • Barracas Central (club vinculado a Claudio Tapia, cuyo estadio lleva su nombre)
  • Brown de Adrogué
  • Defensores de Glew
  • Excursionistas
  • Racing Club de Avellaneda
  • Independiente de Avellaneda
  • Los Andes
  • Platense
  • San Lorenzo de Almagro
  • Club Atlético Temperley
  • Victoriano Arenas
  • Deportivo Morón
  • Dock Sud
  • Recreativo Estrella del Sur
Allanan sede de la AFA y clubes argentinos por investigación a financiera acusada de lavado de dinero. Foto: Juan Mabromata / AFP
Allanan sede de la AFA y clubes argentinos por investigación a financiera acusada de lavado de dinero. Foto: Juan Mabromata / AFP

También se desplegaron agentes para los allanamientos de dos sedes de la Superliga de Fútbol en Puerto Madero. “Son todos los clubes que están relacionados con Sur Finanzas”, añadió la fuente.

Según el juez federal Luis Armella, los operativos buscan documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos y otros elementos útiles para la investigación por presunto lavado de dinero.

Vale acotar que la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra Sur Finanzas por la supuesta evasión de unos US$ 550 millones. Vallejo no ha negado su cercanía con Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

