Ahora mismo, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos), y desde las 11:00 am en CDMX, 6:00 pm en España, 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT, se está realizando el sorteo del Mundial 2026. Cuando ello concluya, se conocerán los grupos que integrarán las selecciones participantes del certamen. El tema es que, como en todas las ediciones, siempre hay un ‘grupo de la muerte’. Ese justamente es el que te revelaré en esta nota.

¿Qué es un ‘grupo de la muerte’?

Si te preguntas qué es un ‘grupo de la muerte’, pues esa es la denominación que recibe un grupo compuesto por selecciones de buen nivel que tendrán que enfrentarse en la fase de grupos. Debido a que cada escuadra, que posee jugadores top, busca clasificar a los octavos de final, los enfrentamientos acaban siendo sumamente intensos, a pesar de no formar parte de una etapa eliminatoria.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es el sueño de todo jugador de fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Habiéndote explicado lo anterior, te comento que los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) fueron ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo se está llevando a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

A raíz de lo ya indicado, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno. Además, es fundamental que sepas que España (número 1 del ranking FIFA) y Argentina (número 2) serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo ocurrirá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Esto se decidió así para garantizar que, si cada selección (de las que te acabo de mencionar) gana su grupo, no puedan enfrentarse antes de la final.

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 es algo que nadie se lo quiere perder. Si estás en México, Estados Unidos o Argentina, puedes apreciarlo EN VIVO y EN DIRECTO, sin ningún problema. A continuación te comparto las señales por país para mirarlo.

México: Canal 2, Canal 5, TUDN, ViX y Fox Sports.

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Network.

Argentina: TyC Sports y DirecTV.

Hay que decir también que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se puede seguir EN VIVO ONLINE a través de la señal de FIFA+. Claro está, previamente tienes que crearte una cuenta para disfrutar de la transmisión.

El denominado ‘grupo de la muerte’

