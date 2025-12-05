El próximo año 48 selecciones competirán por ganar la anhelada Copa del Mundo de la FIFA (Foto: AFP)
Enzo Mori
El sorteo del Mundial 2026 promete capturar la atención de los aficionados en todo el planeta, con transmisiones en vivo a cargo de las principales cadenas deportivas y canales de señal abierta. Desde Washington D. C., este viernes 5 de diciembre se revelará el destino de las 42 selecciones que ya aseguraron su boleto, en una ceremonia de proyección global que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada simultáneamente por México, Estados Unidos y Canadá.

La mecánica del sorteo seguirá lineamientos esenciales para garantizar el equilibrio competitivo: ningún grupo podrá incluir a dos selecciones de la misma confederación —salvo Europa, que puede tener hasta dos por grupo—. Estas reglas añaden emoción al momento en que millones esperan conocer el trayecto que deberá recorrer la Selección Mexicana rumbo al torneo de 2026.

Cabe recordar que aún quedan 22 selecciones luchando por un lugar a través de distintos repechajes: dos cupos mediante el Intercontinental y cuatro más en la repesca de la UEFA. Una vez definidos los últimos clasificados, los 48 equipos serán distribuidos en sus respectivos bombos. Como anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá liderarán el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.

La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

¿Cómo mirar el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal.

RegiónPaísCanal(es) de TelevisiónPlataforma(s) de Streaming (Online)
Cobertura GlobalMundialN/AFIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA
NorteaméricaEstados UnidosFOX, Telemundo, UniversoPeacock, FOX Sports App/Web, Fubo
MéxicoCanal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDNViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web
CanadáTSNTSN (App/Web)
América CentralEl SalvadorN/ATigo Sports El Salvador
GuatemalaCanal 3, Canal 11Tigo Sports App & Web Guatemala
HondurasTelevicentroN/A
SudaméricaArgentinaDirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC SportsDGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming
ColombiaDirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win SportsDGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win
PerúDirecTV Sports (DSPORTS), LatinaDGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App)
ChileDirecTV Sports (DSPORTS), ChilevisiónDGO (DirecTV Go), Chilevisión Web
EcuadorTeleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App)
VenezuelaTeleven, DirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App)
UruguayDirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go)
BoliviaDirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go)
ParaguayTrece, Unicanal, GEN, Popu TVN/A
EuropaEspañaRTVE (A falta de confirmación oficial)RTVE Play, Plataformas de Mediapro
Reino UnidoBBC, ITVBBC iPlayer, ITVX
AlemaniaN/APlataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom
SuizaSRFDGO
Asia y ÁfricaCorea del SurJTBCN/A
Oriente Medio y África del NortebeIN SportsbeIN Connect, TOD
África subsaharianaSuperSportSuperSport (App/Web)
  • FIFA+ y YouTube: Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la FIFA son la opción más segura y a menudo gratuita.
  • DirecTV Sports (DSPORTS) y DGO: En muchos países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela), DirecTV Sports suele ser el canal clave y su servicio de streaming DGO (DirecTV Go) es fundamental para ver online.
  • ViX: Para el público en México y Estados Unidos (audiencia hispana), ViX de TelevisaUnivision es la plataforma de streaming principal y a menudo gratuita para el evento.

¿A qué hora inicia el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en diferentes países del mundo?

Para que no te pierdas el el sorteo de los grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 12:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 11:00 am
  • Estados Unidos (MT): 10:00 am
  • Estados Unidos (PT): 9:00 am
  • México (CDMX): 11:00 am
  • España: 6:00 pm
  • Puerto Rico: 1:00 pm
  • República Dominicana: 1:00 pm
  • Panamá: 12:00 pm
  • Costa Rica: 11:00 am
  • El Salvador: 11:00 am       
  • Guatemala: 11:00 am
  • Honduras: 11:00 am
  • Nicaragua: 11:00 am
  • Argentina: 2:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 2:00 pm
  • Uruguay: 2:00 pm
  • Chile (Santiago): 2:00 pm
  • Paraguay: 2:00 pm
  • Bolivia: 1:00 pm
  • Venezuela: 1:00 pm
  • Ecuador: 12:00 pm
  • Perú: 12:00 pm
  • Colombia: 12:00 pm

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Por si no lo sabías, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

  • Canadá
  • México
  • Estados Unidos
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Los 4 ganadores de los repechajes UEFA
  • Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo en cuestión se llevará a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

