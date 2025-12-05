El sorteo del Mundial 2026 promete capturar la atención de los aficionados en todo el planeta, con transmisiones en vivo a cargo de las principales cadenas deportivas y canales de señal abierta. Desde Washington D. C., este viernes 5 de diciembre se revelará el destino de las 42 selecciones que ya aseguraron su boleto, en una ceremonia de proyección global que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada simultáneamente por México, Estados Unidos y Canadá.

La mecánica del sorteo seguirá lineamientos esenciales para garantizar el equilibrio competitivo: ningún grupo podrá incluir a dos selecciones de la misma confederación —salvo Europa, que puede tener hasta dos por grupo—. Estas reglas añaden emoción al momento en que millones esperan conocer el trayecto que deberá recorrer la Selección Mexicana rumbo al torneo de 2026.

Cabe recordar que aún quedan 22 selecciones luchando por un lugar a través de distintos repechajes: dos cupos mediante el Intercontinental y cuatro más en la repesca de la UEFA. Una vez definidos los últimos clasificados, los 48 equipos serán distribuidos en sus respectivos bombos. Como anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá liderarán el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.

La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

¿Cómo mirar el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal.

Región País Canal(es) de Televisión Plataforma(s) de Streaming (Online) Cobertura Global Mundial N/A FIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA Norteamérica Estados Unidos FOX, Telemundo, Universo Peacock, FOX Sports App/Web, Fubo México Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN ViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web Canadá TSN TSN (App/Web) América Central El Salvador N/A Tigo Sports El Salvador Guatemala Canal 3, Canal 11 Tigo Sports App & Web Guatemala Honduras Televicentro N/A Sudamérica Argentina DirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC Sports DGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming Colombia DirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win Sports DGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win Perú DirecTV Sports (DSPORTS), Latina DGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App) Chile DirecTV Sports (DSPORTS), Chilevisión DGO (DirecTV Go), Chilevisión Web Ecuador Teleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App) Venezuela Televen, DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App) Uruguay DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go) Bolivia DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go) Paraguay Trece, Unicanal, GEN, Popu TV N/A Europa España RTVE (A falta de confirmación oficial) RTVE Play, Plataformas de Mediapro Reino Unido BBC, ITV BBC iPlayer, ITVX Alemania N/A Plataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom Suiza SRF DGO Asia y África Corea del Sur JTBC N/A Oriente Medio y África del Norte beIN Sports beIN Connect, TOD África subsahariana SuperSport SuperSport (App/Web)

FIFA+ y YouTube: Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la FIFA son la opción más segura y a menudo gratuita.

Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la son la opción más segura y a menudo gratuita. DirecTV Sports (DSPORTS) y DGO: En muchos países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela), DirecTV Sports suele ser el canal clave y su servicio de streaming DGO (DirecTV Go) es fundamental para ver online.

En muchos países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela), DirecTV Sports suele ser el canal clave y su servicio de (DirecTV Go) es fundamental para ver online. ViX: Para el público en México y Estados Unidos (audiencia hispana), ViX de TelevisaUnivision es la plataforma de streaming principal y a menudo gratuita para el evento.

¿A qué hora inicia el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en diferentes países del mundo?

Para que no te pierdas el el sorteo de los grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Por si no lo sabías, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo en cuestión se llevará a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).