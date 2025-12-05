El sorteo del Mundial 2026 promete capturar la atención de los aficionados en todo el planeta, con transmisiones en vivo a cargo de las principales cadenas deportivas y canales de señal abierta. Desde Washington D. C., este viernes 5 de diciembre se revelará el destino de las 42 selecciones que ya aseguraron su boleto, en una ceremonia de proyección global que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada simultáneamente por México, Estados Unidos y Canadá.
La mecánica del sorteo seguirá lineamientos esenciales para garantizar el equilibrio competitivo: ningún grupo podrá incluir a dos selecciones de la misma confederación —salvo Europa, que puede tener hasta dos por grupo—. Estas reglas añaden emoción al momento en que millones esperan conocer el trayecto que deberá recorrer la Selección Mexicana rumbo al torneo de 2026.
Cabe recordar que aún quedan 22 selecciones luchando por un lugar a través de distintos repechajes: dos cupos mediante el Intercontinental y cuatro más en la repesca de la UEFA. Una vez definidos los últimos clasificados, los 48 equipos serán distribuidos en sus respectivos bombos. Como anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá liderarán el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.
¿Cómo mirar el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?
La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal.
|Región
|País
|Canal(es) de Televisión
|Plataforma(s) de Streaming (Online)
|Cobertura Global
|Mundial
|N/A
|FIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA
|Norteamérica
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo
|Peacock, FOX Sports App/Web, Fubo
|México
|Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN
|ViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web
|Canadá
|TSN
|TSN (App/Web)
|América Central
|El Salvador
|N/A
|Tigo Sports El Salvador
|Guatemala
|Canal 3, Canal 11
|Tigo Sports App & Web Guatemala
|Honduras
|Televicentro
|N/A
|Sudamérica
|Argentina
|DirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC Sports
|DGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming
|Colombia
|DirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win Sports
|DGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win
|Perú
|DirecTV Sports (DSPORTS), Latina
|DGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App)
|Chile
|DirecTV Sports (DSPORTS), Chilevisión
|DGO (DirecTV Go), Chilevisión Web
|Ecuador
|Teleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App)
|Venezuela
|Televen, DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App)
|Uruguay
|DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go)
|Bolivia
|DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go)
|Paraguay
|Trece, Unicanal, GEN, Popu TV
|N/A
|Europa
|España
|RTVE (A falta de confirmación oficial)
|RTVE Play, Plataformas de Mediapro
|Reino Unido
|BBC, ITV
|BBC iPlayer, ITVX
|Alemania
|N/A
|Plataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom
|Suiza
|SRF
|DGO
|Asia y África
|Corea del Sur
|JTBC
|N/A
|Oriente Medio y África del Norte
|beIN Sports
|beIN Connect, TOD
|África subsahariana
|SuperSport
|SuperSport (App/Web)
- FIFA+ y YouTube: Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la FIFA son la opción más segura y a menudo gratuita.
- DirecTV Sports (DSPORTS) y DGO: En muchos países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela), DirecTV Sports suele ser el canal clave y su servicio de streaming DGO (DirecTV Go) es fundamental para ver online.
- ViX: Para el público en México y Estados Unidos (audiencia hispana), ViX de TelevisaUnivision es la plataforma de streaming principal y a menudo gratuita para el evento.
¿A qué hora inicia el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en diferentes países del mundo?
Para que no te pierdas el el sorteo de los grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 2:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
Los bombos oficiales del Mundial 2026
Por si no lo sabías, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.
Bombo 1
- Canadá
- México
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Los 4 ganadores de los repechajes UEFA
- Los 2 ganadores del repechaje intercontinental
Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo en cuestión se llevará a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).