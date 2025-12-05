La FIFA realizará este viernes el sorteo de la próxima Copa Mundial 2026 (que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá) para definir los grupos. La ceremonia se podrá ver en vivo a partir de las 11:40, hora local, desde el Centro John F. Kennedy en Washington DC . La transmisión estará a cargo de DIRECTV y su servicio de streaming DGO a través de la señal DSPORTS (disponible en los canales 610 y 1610 HD de su grilla). Conoce cómo y dónde ver el evento por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Cabe precisar que DIRECTV ofrecerá la mayor cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026, con la transmisión de los 104 partidos que se jugarán entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Conoce los horarios por país para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes cinco de diciembre en Washington D.C. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se transmite a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el martes 2 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El canal ofrece la transmisión en alta definición (HD) y con cobertura especial de la semifinal.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado. Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports. Busca el evento “FC Barcelona vs. Atlético de Madrid” y dale play para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Bombos y zona de repechaje en el sorteo de la Copa Mundial 2026

Bombo 1: Junto a los tres anfitriones se encuentran las nueve mejores selecciones clasificadas según el ranking: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Estos equipos, además, serán cabeza de serie: México en el grupo A, Canadá en el B, Estados Unidos en el D y el resto se ubicarán en los grupos por azar.

Junto a los tres anfitriones se encuentran las nueve mejores selecciones clasificadas según el ranking: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Estos equipos, además, serán cabeza de serie: México en el grupo A, Canadá en el B, Estados Unidos en el D y el resto se ubicarán en los grupos por azar. Bombo 2: Se encuentran los siguientes doce equipos. Desde el 10° al 21°: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suecia, Japón, Senegal, Irán, Corea, Ecuador , Austria, Australia.

Se encuentran los siguientes doce equipos. Desde el 10° al 21°: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suecia, Japón, Senegal, Irán, Corea, , Austria, Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Además de las selecciones clasificadas al Mundial y en la zona más baja del ranking FIFA (Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda), se ubican aquellas que obtengan los últimos seis cupos en la instancia de repechaje. Entre ellas, podría estar Italia, 12° del ranking.

Repechaje UEFA 1: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina. Repechaje UEFA 2: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Repechaje UEFA 3: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Repechaje UEFA 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda. Repechaje internacional 1: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Repechaje internacional 2: Bolivia, Surinam o Irak.

A partir de los playoffs, la FIFA implementó reglas para lograr el equilibrio competitivo. Esto significa que las mejores selecciones, según el ranking FIFA, se colocan en lados opuestos del cuadro —si terminan la fase de grupos en primer lugar—, permitiendo un posible enfrentamiento únicamente en la definición (final).

El Sorteo del Mundial 2026 será en Washington. (Video: TV Azteca)