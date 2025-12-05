El viernes 5 de diciembre, a las 12 p. m. ET (9 a. m. PT), se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center de Washington D. C. el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento definirá la conformación de los grupos y el calendario inicial del torneo.
Una de las principales expectativas estará puesta en el Team USA, dirigido por Mauricio Pochettino. Como selección de uno de los países anfitriones, quedarán establecidos los rivales a los que enfrentará en territorio estadounidense y las ciudades en las que actuará como local.
La capital de Estados Unidos recibirá a dirigentes del futbol internacional, enviados especiales de diversos medios y aficionados que viajaron para seguir el sorteo, lo que convierte por un día a Washington D. C. en el principal punto de atención del mundo futbolístico.
Para el público hispano en Estados Unidos, la cobertura oficial del sorteo estará a cargo de Telemundo Deportes. La señal podrá verse en Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles a través de sus canales de televisión y de las plataformas de streaming autorizadas.
¿Dónde ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, sorteo del Mundial de Fútbol 2026 por streaming en EE.UU.?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Cómo mirar Telemundo Deportes EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU.?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el sorteo del Mundial de Fútbol 2026.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026
- Evento: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 12 p.m. ET / 9 a.m. PT
- Estadio: John F. Kennedy Center
- Lugar: Washington DC, Estados Unidos
¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?
Bombo 1
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelandia
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
- Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda
- R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica
- Iraq/Bolivia/Suriname
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa del Mundo 2026
¿Cuándo y dónde es el sorteo?
El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.
¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?
Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.
¿Cómo se organizan los bombos?
México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.
¿Qué restricciones habrá en el sorteo?
Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.
¿Cuándo empieza y termina el torneo?
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.
¿Dónde será el partido inaugural?
El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.
¿Dónde será la final?
La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.
¿Cómo se jugará la fase de grupos?
Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.
¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?
Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.
¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?
El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.
¿En qué países y ciudades se juega?
El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.
¿Cuáles son las sedes más destacadas?
Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.
¿Cuántos estadios habrá en cada país?
Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.