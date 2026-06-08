Cuando una novela salta del papel a TikTok y su hashtag acumula más de 81 millones de visualizaciones, cualquier versión para la pantalla llega con expectativas altísimas. Eso ocurre con “Every Year After” (en español: “Cada año que pasé contigo”), la nueva serie que se estrena el miércoles 10 de junio del 2026 en Amazon Prime Video y que aterriza con una trama que sus fans ya conocen de memoria. Así, si lo tuyo es identificar actores y personajes antes de darle play, esta guía del elenco de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo es la adaptación de “Every Summer After”, novela debut de la autora canadiense Carley Fortune, publicada en el 2022.

Resulta que, según el comunicado oficial de Amazon MGM Studios, el libro permaneció 16 semanas en la lista de bestsellers del New York Times, acumuló más de un millón de copias vendidas y convirtió el hashtag de su título en un fenómeno de BookTok.

Su historia arranca cuando Percy Fraser tiene 13 años y su familia compra una cabaña en Barry’s Bay, un pueblo lacustre donde conoce a Sam Florek, el chico de la casa de al lado.

Entonces, a lo largo de seis veranos, su amistad se convierte en algo mucho más intenso, hasta que un conflicto los separa.

Así, ya adulta y a los 28 años, una tragedia obliga a Percy a regresar al pueblo, y con ello, a enfrentarse de nuevo a Sam.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Every Year After”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EVERY YEAR AFTER”

1. Sadie Soverall como Persephone “Percy” Fraser

La actriz británica Sadie Soverall, nacida en Londres en el 2002, se hizo conocida con el papel de Beatrice en “Fate: The Winx Saga” (Netflix) y sumó visibilidad con su aparición en “Saltburn” (2023), la polémica película de Emerald Fennell.

En la serie de Amazon Prime Video, ella le da vida a la Percy adulta, una mujer distante y reservada que empieza a recuperar su chispa al volver a Barry’s Bay.

Sadie Soverall como Persephone "Percy" Fraser en una escena de la serie "Every Year After" (Foto: Amazon MGM Studios / Reunion Pacific Entertainment)

2. Matt Cornett como Sam Florek

Matt Cornett, por su parte, encarna a Sam Florek, el interés romántico de Percy.

El actor de Arkansas es reconocido por su papel de EJ en “High School Musical: The Musical: The Series” (Disney+) y da aquí el salto a una historia más compleja.

En la ficción, Sam trabaja como médico y tiene una relación vigente cuando Percy reaparece en su vida.

Matt Cornett como Sam Florek en una escena de la serie "Every Year After" (Foto: Amazon MGM Studios / Reunion Pacific Entertainment)

3. Aurora Perrineau como Chantal

Aurora Perrineau interpreta a Chantal, la mejor amiga de Percy y abogada de éxito con dudas personales sobre su propio compromiso.

Perrineau viene de “Westworld” y “KAOS”, y es quien acompaña a nuestra protagonista en su regreso al pueblo.

Aurora Perrineau como Chantal en una escena de la serie "Every Year After" (Foto: Amazon MGM Studios / Reunion Pacific Entertainment)

4. Abigail Cowen como Delilah

Por otro lado, Abigail Cowen asume el rol de Delilah, figura compleja que vive en Barry’s Bay.

Cabe resaltar que Cowen ya compartió pantalla con su coprotagonista Sadie Soverall, pues ambas trabajaron juntas en “Fate: The Winx Saga”, en roles opuestos dentro de la trama.

Abigail Cowen como Delilah en una escena de la serie "Every Year After" (Foto: Amazon MGM Studios / Reunion Pacific Entertainment)

Otros actores y personajes de “Every Year After”:

5. Michael Bradway como Charlie Florek , el hermano mayor de Sam.

, el hermano mayor de Sam. 6. Joseph Chiu como Jordie , amigo de Sam y empleado del motel familiar donde se hospedan Percy y Chantal.

, amigo de Sam y empleado del motel familiar donde se hospedan Percy y Chantal. 7. Elisha Cuthbert como Sue Florek , la madre de Sam y Charlie.

, la madre de Sam y Charlie. 8. Robyn Ross como Diane Fraser