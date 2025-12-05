El país anfitrión, México, conocerá a sus rivales en la Copa Mundial de Fútbol 2026 este viernes 5 de diciembre 2025, cuando se lleve a cabo el sorteo del certamen desde el Kennedy Center de Washington D. C. en Estados Unidos. La señal de TUDN y Canal 5 transmitirán el sorteo a partir de las 11:00 a.m. hora Centro de México , en donde el ‘Tri’ conocerá a las 3 naciones a las que se enfrentará en la fase de grupos. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el evento minuto a minuto.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026?

El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Lugar: Washington D.C.

Washington D.C. Horario: 11:00 p.m. CDMX

11:00 p.m. CDMX Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium

El Sorteo del Mundial 2026 será en Washington. (Video: TV Azteca)