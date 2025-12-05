La fiesta del fútbol ya empieza a sentirse. Este viernes 5 de diciembre (12 p.m. ET / 9 a.m. PT) , desde el John F. Kennedy Center de Washington D. C., se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, el primero de la historia con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Para los aficionados que viven en Estados Unidos, será la gran oportunidad de conocer a los rivales del Team USA y del resto de potencias mundiales.

Si te encuentras en Estados Unidos —ya seas hincha del Team USA o aficionado latino residente en estados como California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois, Arizona, Nevada o Texas— podrás seguir el sorteo en vivo por televisión y streaming en inglés y en español.

¿Cómo ver transmisión del sorteo del Mundial 2026 en idioma inglés en EE. UU.?

En inglés, la cobertura oficial del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos estará a cargo de:

FOX Network : Disponible en la mayoría de los proveedores de TV por cable y satélite, así como por señal abierta en muchas ciudades de Estados Unidos.

: Disponible en la mayoría de los proveedores de TV por cable y satélite, así como por señal abierta en muchas ciudades de Estados Unidos. FOX Sports App : Permite ver la transmisión en vivo en teléfonos móviles, tabletas y Smart TV, iniciando sesión con tu servicio de TV de pago.

: Permite ver la transmisión en vivo en teléfonos móviles, tabletas y Smart TV, iniciando sesión con tu servicio de TV de pago. FOXsports.com: Opción para seguir el sorteo desde navegadores web en computadoras y laptops, también autenticando tu proveedor de TV.

Estas señales ofrecerán análisis, reacciones y toda la información sobre la conformación de los grupos y el camino de la selección estadounidense rumbo al Mundial de 2026.

¿Dónde mirar la transmisión del sorteo del Mundial 2026 en idioma español en EE. UU.?

Para quienes prefieren vivir el sorteo en español, habrá varias alternativas pensadas especialmente para la comunidad latina en Estados Unidos:

Telemundo Deportes : Transmisión en español a través de la señal de Telemundo, disponible en TV abierta en muchas ciudades y en servicios de TV por cable y satélite.

: Transmisión en español a través de la señal de Telemundo, disponible en TV abierta en muchas ciudades y en servicios de TV por cable y satélite. Peacock TV : Plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá la cobertura en vivo en español. Se puede ver en Smart TV, dispositivos de streaming, computadoras, tabletas y móviles con una suscripción activa.

: Plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá la cobertura en vivo en español. Se puede ver en Smart TV, dispositivos de streaming, computadoras, tabletas y móviles con una suscripción activa. fuboTV: Servicio de streaming orientado al deporte que incluye canales como Telemundo y cadenas deportivas. Ideal para quienes no tienen cable tradicional y quieren ver el sorteo en vivo a través de Internet.

¿En qué dispositivos puedo verlo?

Tanto en inglés como en español, podrás seguir cada detalle del sorteo del Mundial 2026 en:

Smart TV — Mediante las apps de Peacock TV, FOX Sports o fuboTV.

— Mediante las apps de Peacock TV, FOX Sports o fuboTV. Computadoras — Ingresando a FOXsports.com o a las versiones web de las plataformas de streaming.

— Ingresando a FOXsports.com o a las versiones web de las plataformas de streaming. Teléfonos móviles y tabletas — Utiliza las apps oficiales de FOX Sports, Peacock TV, Telemundo Deportes y fuboTV.

Solo necesitas una buena conexión a Internet y, en la mayoría de los casos, una suscripción activa o acceso a un proveedor de TV de pago para autenticar tus credenciales.

¿En qué canal pasan el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 p.m. PT fuboTV, Telemundo Deportes, Peacock TV, FOXsports.com, FOX Sports App, FOX Network y FIFA+ México 11:00 Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca, ViX Premium, Azteca Deportes Network, TUDN, TUDN App y FIFA+ España 18:00 La 1 HD de TVE, RTVE Play, fuboTV España, Movistar Plus, FIFA+, Chiringuito de Jugones y Chiringuito Inside Honduras 11:00 Deportes TVC, ViX Plus y TUDN Guatemala 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ El Salvador 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Nicaragua 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Costa Rica 11:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Panamá 12:00 RPC, TiGo Sports, TVMAX y FIFA+ Cuba 12:00 Tele Rebelde Canadá 12:00 FIFA+, TSN+, RDS App, TSN 3, TSN 4, TSN 5, RDS y TSN 1 Perú 12:00 DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Colombia 12:00 RCN Televisión, Caracol TV, Caracol Play, GOL Caracol, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Ecuador 12:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Puerto Rico 13:00 NAICOM, DIRECTV, Telemundo y FIFA+ Venezuela 13:00 Venevisión, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Rep. Dominicana 13:00 ViX Plus, TUDN y FIFA+ Bolivia 13:00 ESPN, Disney+, TiGo Sports, TiGo Play y FIFA+ Argentina 14:00 Canal 7 de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, TNT Sports, Disney Plus y FIFA+ Chile 14:00 DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Uruguay 14:00 DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+ Paraguay 14:00 ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, TiGo Play y FIFA+ Brasil 14:00 CazéTV, GloboTV, SporTV y FIFA+ Reino Unido 17:00 ITVX, TalkSport Radio UK y FIFA+ Alemania 18:00 ORF ON, MagentaTV, ZDF, ORF eins, Servus TV, Magenta Sport y FIFA+ Italia 18:00 RAI, Sky Sports y FIFA+ Francia 18:00 L’Equipo y FIFA+

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​