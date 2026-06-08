Cuando se trata de los impuestos en Florida, pocos temas generan tanto debate entre dueños de casa, alcaldes de zonas costeras y legisladores como las propuestas sobre el impuesto a la propiedad (ver más). En un estado donde muchas familias latinas han comprado su primera vivienda —barrios como Hialeah, Westchester y varias secciones de Miami‑Dade lo saben bien— cualquier aumento o alivio se siente de inmediato en la economía familiar, desde la factura de impuestos hasta los fondos de las escuelas y los servicios contra huracanes. En los últimos años, el gobernador Ron DeSantis colocó esta cuestión en primer plano, impulsando recortes y exenciones que muchos votantes vieron como la promesa de reducir la carga fiscal; ese tema aparece en reuniones de la PTA, conversaciones en la peluquería y las largas filas del supermercado antes de la temporada de huracanes.

Por eso sorprendió que, al firmar la ley HB 7031 en 2025, DeSantis aprobara la mayoría del paquete, pero vetara específicamente la partida de US$1 millón destinada a estudiar cómo cambiar la estructura de los impuestos a la propiedad, una decisión que encendió el debate sobre si Florida debe avanzar rápido hacia recortes o tomarse más tiempo para medir el impacto en ciudades y distritos escolares.

¿QUÉ ES LA HB 7031?

Como informa Click Orlando, la HB 7031 fue aprobada por la Legislatura de Florida como un paquete amplio de medidas fiscales. Contenía desde la eliminación del impuesto sobre el alquiler comercial hasta nuevas exenciones del impuesto sobre las ventas para artículos usados en la preparación ante huracanes. En términos generales, la ley buscaba reducir ciertos costos para residentes y empresas en un estado con rápido crecimiento demográfico y económico.

Principales medidas incluidas en la HB 7031:

Eliminación del impuesto al alquiler comercial: Reducir costos para empresas.

Nuevas exenciones fiscales para suministros de preparación ante huracanes: Facilitar la compra de productos esenciales antes de tormentas.

Diversos ajustes tributarios estatales: Modernizar aspectos del sistema fiscal.

Estudio sobre impuestos a la propiedad: Analizar posibles reducciones futuras (esta fue la medida vetada).

Disposición Objetivo Eliminación del impuesto al alquiler comercial Reducir costos para empresas Exenciones para suministros contra huracanes Facilitar compra de productos esenciales Diversos ajustes tributarios estatales Modernizar aspectos del sistema fiscal Estudio sobre impuestos a la propiedad Analizar posibles reducciones futuras (vetado)

La ley beneficiaba a ciertos ciudadanos de Florida con propiedades (Foto: Freepik)

EL DETALLE QUE DESANTIS DECIDIÓ VETAR

Dentro de HB 7031 se incluyó una partida de US$1 millón para financiar un estudio sobre la estructura de los impuestos a la propiedad en Florida. La investigación buscaba evaluar los efectos de reducir impuestos para propiedades con exención de vivienda principal (homestead), una reforma que DeSantis ha defendido en público. A pesar de coincidir con el objetivo general, el gobernador vetó la asignación, al considerar que gastar ese monto en un estudio era innecesario.

LA EXPLICACIÓN OFICIAL DEL GOBERNADOR

En una carta tras el veto, DeSantis dijo que su administración ya dispone de suficiente información para impulsar una reforma significativa del sistema tributario. Como declaró textualmente: “El alivio de los impuestos a la propiedad es una prioridad principal de mi administración, pero no se necesitan recursos adicionales para estudiar la estructura tributaria del estado. Tenemos toda la información necesaria para implementar un alivio histórico de impuestos a la propiedad; ahora es una cuestión de voluntad política”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio su explicación del porqué vetó ese detalle (Foto: AFP)

¿POR QUÉ ERA IMPORTANTE ESE ESTUDIO?

Quienes defendían la partida del millón argumentaron que un estudio formal permitiría prever mejor las consecuencias económicas y presupuestarias de modificar impuestos a la propiedad, incluyendo:

Impacto en los ingresos de gobiernos locales.

Consecuencias para las escuelas públicas y distritos escolares.

Efectos sobre servicios de emergencia y cuerpos de bomberos.

Beneficios potenciales para propietarios de vivienda.

Cambios en la valoración de propiedades y mercado inmobiliario.

La administración estatal sostiene que muchos de esos datos ya existen y que lo urgente es avanzar con reformas, no gastar en otra investigación.

LO QUE OCURRIÓ DESPUÉS: AVANCE DE UNA NUEVA REFORMA

Tras el veto parcial de HB 7031, el debate no se detuvo. En 2026 los legisladores impulsaron la propuesta de enmienda constitucional HJR 1F, que plantea reducir aún más la carga para propietarios. La iniciativa debe ser aprobada por los votantes en las elecciones generales de noviembre y necesita al menos 60% de apoyo para pasar.

¿Qué cambios propone la HJR 1F?

Medida Cambio propuesto Exención Homestead 2027 Exención de impuestos no escolares para los primeros $150,000 Exención Homestead 2028 en adelante Exención para los primeros $250,000 Propietarios no residentes permanentes Exención inicial de $50,000 Límite de incremento para propiedades no Homestead Baja de 10% a 5% anual Uso de ingresos por impuestos ad valorem Restricción a servicios esenciales específicos

¿EN QUÉ PODRÁN GASTAR LOS GOBIERNOS LOCALES ESOS INGRESOS?

La propuesta limita el uso de los ingresos a rubros concretos:

Seguridad pública: policía y cuerpos de emergencia.

Servicios contra incendios.

Educación y escuelas públicas.

Infraestructura: carreteras, puentes, drenaje y control de aguas pluviales.

Proyectos de control de inundaciones.

Pago de deuda pública autorizada.

Beneficios de jubilación para empleados gubernamentales.

Operaciones administrativas de gobiernos locales.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO PARA FLORIDA?

La historia de HB 7031 es ilustrativa: un gobernador que comparte la meta de alivio fiscal pero rechaza financiar un estudio para analizar efectos. Para DeSantis, no hace falta más investigación; hay que actuar. Para alcaldes, distritos escolares y grupos defensores, un análisis hubiera ofrecido mayor previsibilidad sobre ingresos locales y servicios.

Si HJR 1F obtiene el 60% o más en noviembre, Florida podría iniciar cambios significativos con impacto directo en millones de propietarios, desde jubilados con casa en Naples hasta familias trabajadoras en Orlando y Miami. En comunidades hispanas, donde la vivienda representa a menudo la principal inversión familiar, esas decisiones se sienten no solo en la factura de impuestos sino en los presupuestos escolares, la respuesta ante huracanes y la calidad de servicios públicos.