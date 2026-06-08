La temporada 4 de “From” atraviesa su fase más inquietante y la audiencia fiel de la serie de terror de MGM+ lo tiene clarísimo. Resulta que, cada domingo, el enigmático pueblo donde están atrapados los personajes se vuelve un escenario aún más extraño, con giros que alteran por completo las reglas conocidas. De esta manera, tras el intenso episodio 7, la gran duda entre los fans es cuándo llega el próximo capítulo y qué nuevos golpes le esperan a Boyd (Harold Perrineau) y al resto del grupo en lo que queda de esta cuarta entrega.

Vale precisar que la serie, creada por John Griffin, lanzó su temporada 4 con promesas de respuestas.

Además, la tensión acumulada en los últimos capítulos confirma que el desenlace se acerca y que el precio para sus personajes será muy alto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL CAPÍTULO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM” Y QUÉ PODEMOS ESPERAR EN EL SIGUIENTE?

El capítulo ‘Best Laid Plans’ dejó varias bombas narrativas sobre la mesa. Según Digital Mafia Talkies, el plan del sheriff Boyd para usar los tótems traídos del Asentamiento y eliminar criaturas terminó en fracaso.

Kenny (Ricky He), por su parte, quedó atrapado en el bus y Fatima (Pegah Ghafoori) lo salvó al descubrir que puede controlar mentalmente a la criatura Smiley, su propio hijo reencarnado.

Asimismo, se reveló que Sophia (Julia Doyle), la encarnación actual del Hombre de Amarillo, fue la encargada de filtrar los detalles del plan a las criaturas a través de dos residentes inconscientes de su rol: Sara (Avery Konrad) y Henry (Robert Joy).

En ese sentido, ‘Heavy Is the Head’, el episodio 04x08, promete ser uno de los más crudos de la temporada.

Y es que, de acuerdo con SoapCentral, Boyd se acerca a su punto de quiebre y sus decisiones impulsivas podrían poner en riesgo a toda la comunidad.

Por otro lado, el embarazo de Fatima llegaría a una etapa perturbadora que podría exponer la verdad sobre su hijo y la forma en que la entidad manipula al pueblo, mientras Victor (Scott McCord) asumiría un rol más activo como protector junto a Ethan (Simon Webster) y Tabitha (Catalina Sandino Moreno).

¿CUÁNDO SE LANZA EL CAPÍTULO 8 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

En Estados Unidos, el episodio 8 de la temporada 4 de “From” llega el domingo 14 de junio del 2026.

Quienes accedan vía streaming en MGM+ y Amazon Prime Video podrán verlo desde las 12:00 a.m. (ET).

La emisión en el canal televisivo MGM+, por su parte, ocurrirá recién a las 9:00 p.m. (ET) del mismo día.

EL CALENDARIO COMPLETO DE “FROM” - TEMPORADA 4

La temporada 4 de “From” consta de diez episodios con estrenos semanales los domingos en EE. UU.

Los siete primeros capítulos ya están disponibles:

Episodio 1 - ‘The Arrival’ (19 de abril)

Episodio 2 - ‘Fray’ (26 de abril)

Episodio 3 - ‘Merrily We Go’ (3 de mayo)

Episodio 4 - ‘Of Myths and Monsters’ (10 de mayo)

Episodio 5 - ‘What a Long Strange Trip It’s Been’ (17 de mayo)

Episodio 6 - ‘The Heart Is a Lonely Hunter’ (31 de mayo)

Episodio 7 - ‘Best Laid Plans’ (7 de junio)

Los próximos estrenos son:

Episodio 8 - ‘Heavy Is the Head’: domingo 14 de junio del 2026

Episodio 9 - ‘The Calm Before’: domingo 21 de junio del 2026

Episodio 10, el final de temporada - ‘If a Tree Falls in the Forest…': domingo 28 de junio del 2026

Kristi Miller, interpretada por Chloe Van Landschoot, y el Sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, son dos de los pilares fundamentales para la supervivencia de la comunidad en la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)