Si eres seguidor de “From”, seguro tienes claro de que cada episodio abre más incógnitas de las que cierra y que cualquier descuido frente a lo que ocurre en pantalla puede costarte una pista importante de la trama. Así, ahora que la cuarta temporada de la serie de terror y misterio de MGM+ entra a su tramo decisivo, el séptimo episodio se perfila como uno de los más intensos y asfixiantes. Entonces, para que llegues preparado al estreno, aquí te cuento la fecha, el horario y las opciones para ver el capítulo.

Vale precisar que la producción lleva cuatro entregas construyendo un misterio sobrenatural que combina terror puro con drama de supervivencia.

De esta manera, la ficción creada por John Griffin ha logrado mantener el interés de sus seguidores gracias a una mitología propia y a personajes que se sienten genuinamente en peligro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

LA TRAMA DE “FROM”

El show televisivo transcurre en un pueblo de apariencia ordinaria en el centro de Estados Unidos con una particularidad siniestra: nadie que llega consigue marcharse.

Aquí, los residentes atrapados intentan mantener cierta normalidad, mientras buscan una salida que parece imposible.

Por si fuera poco, cada noche, criaturas amenazantes emergen del bosque que rodea la localidad y obligan a los habitantes a luchar por sobrevivir.

De esta forma, a lo largo de la trama, el espectáculo nos invita a desenredar el misterio de ese pueblo pesadillesco.

¿CUÁNDO SE LANZA EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

El capítulo 04x07 de la serie se estrena el domingo 7 de junio del 2026, bajo el título “Best Laid Plans”.

¿A QUÉ HORA SE LANZA EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

Según ComingSoon, el horario de disponibilidad del episodio 7 de la temporada 4 de “From” en el streaming está fijado para las 12:00 a.m. (PT), lo que equivale a las 3:00 a.m. (ET).

Por otro lado, en el canal televisivo MGM+, el capítulo llega a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET), en línea con el horario estándar de los domingos de la ficción.

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

“From” es un título disponible en MGM+ mediante suscripción directa o como complemento dentro de Amazon Prime Video o Apple TV.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin problemas, asegúrate de ser un usuario activo de alguna de esas plataformas.

Este es el LINK OFICIAL del episodio.

El protagonista Boyd Stevens, interpretado por el actor Harold Perrineau, habla con el pequeño Ethan Matthew en esta escena de la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)