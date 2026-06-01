Si sigues de cerca cada lanzamiento de “From”, esta vez puedes apuntar la fecha en el calendario. Y es que el nuevo episodio de la producción ya tiene día y hora definidos. Además, debes saber que la serie de terror de MGM+ atraviesa uno de sus tramos más intensos, con una cuarta temporada que no deja de sumar enigmas y un episodio 6 que terminó con varias tramas en suspenso y en busca de respuesta. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, descubre cómo puedes disfrutar del capítulo 04x07 sin problemas.

Vale precisar que la ficción gira en torno a una ciudad rural de la que es imposible escapar, habitada por criaturas que salen de noche y por un puñado de sobrevivientes que llevan años intentando descifrar las reglas de ese lugar.

Así, con solo cuatro episodios restantes para el final de la temporada 4 de la serie, el ritmo narrativo se ha vuelto cada vez más urgente.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From”:

¿CUÁNDO SE LANZA EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

El episodio 7 de la cuarta entrega del show televisivo llega el domingo 7 de junio del 2026, exactamente a las 9:00 p.m. (ET) en los Estados Unidos.

Para quienes están fuera de esa zona horaria, el horario equivalente es el siguiente: las 6:00 p.m. (PT).

Sin embargo, se recomienda estar atento a las actualizaciones de MGM+, ya que algunos usuarios reportan que los nuevos episodios de “From” suelen aparecer disponibles en la plataforma antes del horario oficial.

¿CÓMO VER “FROM” - TEMPORADA 4?

La cuarta temporada de la serie se transmite en exclusiva a través de MGM+, disponible tanto por suscripción directa en la app y el sitio web del servicio, como en forma de complemento dentro de plataformas como Apple TV+ y Amazon Prime Video.

Con eso en consideración, recuerda: las opciones de acceso pueden variar según el país en el que te encuentres.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM” Y QUÉ VIENE LUEGO?

¡Atención, SPOILERS ! El episodio 6 de la temporada 4 de “From” avanzó desde donde quedó el anterior: Jade (David Alpay) sigue convencido de que desenterrar los huesos de los niños Anghkooey es la clave para romper la maldición del pueblo, mientras que Boyd (Harold Perrineau) se mantiene escéptico y considera que ese plan es prácticamente un suicidio.

En paralelo, Donna (Elizabeth Saunders) y el resto de los sobrevivientes regresaron a la Colony House con malas noticias sobre Roger (Eugene Sampang). Y, por si fuera poco, la mujer sufrió un infarto que la puso en una situación crítica.

Asimismo, Henry (Robert Joy) atravesó su duelo con alcohol, situación que Sophia (Julia Doyle) aprovechó para mezclar su propia sangre en la bebida del hombre e instalarle la idea de que todo lo que ocurre en el pueblo podría ser un sueño del que basta con despertar para escapar.

El capítulo cerró con Boyd derribando una pared en el sótano de la Colony House, revelando la puerta que Jade había visto en sus visiones.

De esta manera, el episodio 7 llega con dos grandes incógnitas sobre la mesa: qué hay detrás de esa puerta y qué consecuencias tendrá en Henry haber bebido la sangre de Sophia.

Y tú, ¿estás emocionado por lo que se viene?

A lo largo de la serie de terror "From", Jade Herrera está interpretado por el actor David Alpay, mientras que Boyd Stevens es un personaje de Harold Perrineau (Foto: MGM International TV Productions)