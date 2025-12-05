Conoce los horarios por país para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes cinco de diciembre en Washington D.C. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El sorteo de la Copa Mundial 2026 está previsto para el viernes 5 de diciembre en Washington, DC, a partir de las 12:00 p.m. ET y determinará los grupos y enfrentamientos para el torneo del próximo verano en América del Norte. Esta edición se ha ampliado de 32 a 48 equipos, lo que significa que habrá 12 grupos de cuatro, con 32 equipos avanzando a la fase eliminatoria. Desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te compartimos la lista de horarios de transmisión para seguir el evento por TV y streaming online.

Quedan seis meses para que el Mundial de 2026 comience oficialmente en Ciudad de México el 11 de junio, pero la emoción ya está creciendo y en menos de una semana los 12 grupos estarán listos.

Cuarenta y dos países ya han asegurado su boleto al torneo en Estados Unidos, México y Canadá, y conocerán sus rutas a la fase de grupos el 11 de diciembre, cuando la FIFA realice el sorteo oficial. Las seis plazas finales se decidirán en marzo mediante eliminatorias de la UEFA e interconfederaciones, completando así el cuadro ampliado de 48 equipos.

¿A qué hora ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO HOY 5 de diciembre?

Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo para seguir la cobertura completa del sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de diciembre.

RegiónPaís / Ciudad RepresentativaHuso Horario (Estándar)Hora Local de Inicio (Viernes, 5 de Diciembre)
Estados Unidos (Hora del Este)Nueva York, Washington D.C., MiamiEST (UTC-5)12:00 p.m. (Mediodía)
Estados Unidos (Hora Central)Chicago, Dallas, HoustonCST (UTC-6)11:00 a.m.
Estados Unidos (Hora Montaña)Denver, PhoenixMST (UTC-7)10:00 a.m.
Estados Unidos (Hora Pacífico)Los Ángeles, San Francisco, SeattlePST (UTC-8)9:00 a.m.
MéxicoCiudad de México, GuadalajaraCST (UTC-6)11:00 a.m.
CentroaméricaSan José (Costa Rica), Ciudad de GuatemalaCST (UTC-6)11:00 a.m.
San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)CST (UTC-6)11:00 a.m.
Sudamérica (UTC-5)Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Quito (Ecuador)COT / PET (UTC-5)12:00 p.m. (Mediodía)
Sudamérica (UTC-4)Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia)VET / BOT (UTC-4)1:00 p.m.
Sudamérica (UTC-3)Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay)ART / CLT / UYT (UTC-3)2:00 p.m.
Europa OccidentalLondres, LisboaGMT (UTC+0)5:00 p.m.
Europa CentralParís, Madrid, Roma, BerlínCET (UTC+1)6:00 p.m.
Europa OrientalEstambul, Atenas, KyivEET (UTC+2)7:00 p.m.
Oriente MedioDubái (EAU)GST (UTC+4)9:00 p.m.
Asia del SurNueva Delhi (India)IST (UTC+5:30)10:30 p.m.
Asia del EstePekín (China), Sídney (Australia)CST / AEST (UTC+8 / +11)1:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.) / 4:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.)
Japón y CoreaTokio (Japón), Seúl (Corea del Sur)JST / KST (UTC+9)2:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.)

El sorteo de este año viene con un giro: la FIFA ha anunciado un nuevo torneo con clasificación al estilo tenis, lo que significa que los equipos de mayor ranking (España, Argentina, Francia e Inglaterra ) se encontrarán en secciones separadas del torneo y es probable que solo se enfrenten entre sí en las últimas etapas del torneo.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

