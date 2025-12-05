El sorteo de la Copa Mundial 2026 está previsto para el viernes 5 de diciembre en Washington, DC, a partir de las 12:00 p.m. ET y determinará los grupos y enfrentamientos para el torneo del próximo verano en América del Norte. Esta edición se ha ampliado de 32 a 48 equipos, lo que significa que habrá 12 grupos de cuatro, con 32 equipos avanzando a la fase eliminatoria. Desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te compartimos la lista de horarios de transmisión para seguir el evento por TV y streaming online.

Quedan seis meses para que el Mundial de 2026 comience oficialmente en Ciudad de México el 11 de junio, pero la emoción ya está creciendo y en menos de una semana los 12 grupos estarán listos.

Cuarenta y dos países ya han asegurado su boleto al torneo en Estados Unidos, México y Canadá, y conocerán sus rutas a la fase de grupos el 11 de diciembre, cuando la FIFA realice el sorteo oficial. Las seis plazas finales se decidirán en marzo mediante eliminatorias de la UEFA e interconfederaciones, completando así el cuadro ampliado de 48 equipos.

¿A qué hora ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO HOY 5 de diciembre?

Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo para seguir la cobertura completa del sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de diciembre.

Región País / Ciudad Representativa Huso Horario (Estándar) Hora Local de Inicio (Viernes, 5 de Diciembre) Estados Unidos (Hora del Este) Nueva York, Washington D.C., Miami EST (UTC-5) 12:00 p.m. (Mediodía) Estados Unidos (Hora Central) Chicago, Dallas, Houston CST (UTC-6) 11:00 a.m. Estados Unidos (Hora Montaña) Denver, Phoenix MST (UTC-7) 10:00 a.m. Estados Unidos (Hora Pacífico) Los Ángeles, San Francisco, Seattle PST (UTC-8) 9:00 a.m. México Ciudad de México, Guadalajara CST (UTC-6) 11:00 a.m. Centroamérica San José (Costa Rica), Ciudad de Guatemala CST (UTC-6) 11:00 a.m. San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras) CST (UTC-6) 11:00 a.m. Sudamérica (UTC-5) Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Quito (Ecuador) COT / PET (UTC-5) 12:00 p.m. (Mediodía) Sudamérica (UTC-4) Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia) VET / BOT (UTC-4) 1:00 p.m. Sudamérica (UTC-3) Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay) ART / CLT / UYT (UTC-3) 2:00 p.m. Europa Occidental Londres, Lisboa GMT (UTC+0) 5:00 p.m. Europa Central París, Madrid, Roma, Berlín CET (UTC+1) 6:00 p.m. Europa Oriental Estambul, Atenas, Kyiv EET (UTC+2) 7:00 p.m. Oriente Medio Dubái (EAU) GST (UTC+4) 9:00 p.m. Asia del Sur Nueva Delhi (India) IST (UTC+5:30) 10:30 p.m. Asia del Este Pekín (China), Sídney (Australia) CST / AEST (UTC+8 / +11) 1:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.) / 4:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.) Japón y Corea Tokio (Japón), Seúl (Corea del Sur) JST / KST (UTC+9) 2:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.)

El sorteo de este año viene con un giro: la FIFA ha anunciado un nuevo torneo con clasificación al estilo tenis, lo que significa que los equipos de mayor ranking (España, Argentina, Francia e Inglaterra ) se encontrarán en secciones separadas del torneo y es probable que solo se enfrenten entre sí en las últimas etapas del torneo.