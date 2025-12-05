El sorteo de la Copa Mundial 2026 está previsto para el viernes 5 de diciembre en Washington, DC, a partir de las 12:00 p.m. ET y determinará los grupos y enfrentamientos para el torneo del próximo verano en América del Norte. Esta edición se ha ampliado de 32 a 48 equipos, lo que significa que habrá 12 grupos de cuatro, con 32 equipos avanzando a la fase eliminatoria. Desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te compartimos la lista de horarios de transmisión para seguir el evento por TV y streaming online.
Quedan seis meses para que el Mundial de 2026 comience oficialmente en Ciudad de México el 11 de junio, pero la emoción ya está creciendo y en menos de una semana los 12 grupos estarán listos.
Cuarenta y dos países ya han asegurado su boleto al torneo en Estados Unidos, México y Canadá, y conocerán sus rutas a la fase de grupos el 11 de diciembre, cuando la FIFA realice el sorteo oficial. Las seis plazas finales se decidirán en marzo mediante eliminatorias de la UEFA e interconfederaciones, completando así el cuadro ampliado de 48 equipos.
¿A qué hora ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO HOY 5 de diciembre?
Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo para seguir la cobertura completa del sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de diciembre.
|Región
|País / Ciudad Representativa
|Huso Horario (Estándar)
|Hora Local de Inicio (Viernes, 5 de Diciembre)
|Estados Unidos (Hora del Este)
|Nueva York, Washington D.C., Miami
|EST (UTC-5)
|12:00 p.m. (Mediodía)
|Estados Unidos (Hora Central)
|Chicago, Dallas, Houston
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Estados Unidos (Hora Montaña)
|Denver, Phoenix
|MST (UTC-7)
|10:00 a.m.
|Estados Unidos (Hora Pacífico)
|Los Ángeles, San Francisco, Seattle
|PST (UTC-8)
|9:00 a.m.
|México
|Ciudad de México, Guadalajara
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Centroamérica
|San José (Costa Rica), Ciudad de Guatemala
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Sudamérica (UTC-5)
|Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Quito (Ecuador)
|COT / PET (UTC-5)
|12:00 p.m. (Mediodía)
|Sudamérica (UTC-4)
|Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia)
|VET / BOT (UTC-4)
|1:00 p.m.
|Sudamérica (UTC-3)
|Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay)
|ART / CLT / UYT (UTC-3)
|2:00 p.m.
|Europa Occidental
|Londres, Lisboa
|GMT (UTC+0)
|5:00 p.m.
|Europa Central
|París, Madrid, Roma, Berlín
|CET (UTC+1)
|6:00 p.m.
|Europa Oriental
|Estambul, Atenas, Kyiv
|EET (UTC+2)
|7:00 p.m.
|Oriente Medio
|Dubái (EAU)
|GST (UTC+4)
|9:00 p.m.
|Asia del Sur
|Nueva Delhi (India)
|IST (UTC+5:30)
|10:30 p.m.
|Asia del Este
|Pekín (China), Sídney (Australia)
|CST / AEST (UTC+8 / +11)
|1:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.) / 4:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.)
|Japón y Corea
|Tokio (Japón), Seúl (Corea del Sur)
|JST / KST (UTC+9)
|2:00 a.m. (Sábado, 6 de Dic.)
El sorteo de este año viene con un giro: la FIFA ha anunciado un nuevo torneo con clasificación al estilo tenis, lo que significa que los equipos de mayor ranking (España, Argentina, Francia e Inglaterra ) se encontrarán en secciones separadas del torneo y es probable que solo se enfrenten entre sí en las últimas etapas del torneo.