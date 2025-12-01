El Ministerio del Interior (Mininter) compró 25 ambulancias por 4.6 millones de soles, pero estas permanecen sin operar en el estacionamiento del Hospital de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La licitación comenzó el año pasado, durante el gobierno de Dina Boluarte, y el contrato se firmó el 10 de abril con un plazo máximo de 60 días para la entrega. Sin embargo, el ministerio aún no asigna presupuesto para combustible, mantenimiento ni operación de las unidades, según reveló el dominical Punto Final.

“Nosotros no hemos participado directamente en la compra, eso lo ha hecho el Ministerio del Interior. (…) Las ambulancias que nos van a ser asignadas, nosotros las vamos a distribuir a los lugares para los cuales han sido compradas. Pero ya está se va a hacer la entrega, tienen que venir, en el contrato está la capacitación de los equipos tiene que venir el personal de choferes y enfermeras que van a operar las ambulancias”, indicó el director de Sanidad de la PNP, Jorge Villacorta.

Los modelos observados por el programa son Toyota Hilux y Peugeot Boxer, los cuales se encuentran operativos, pero están estacionados sin poder ser utilizados.

El reportaje también menciona que, en Pucallpa, Cerro de Pasco y Tumbes hay ambulancias policiales inoperativas, abandonadas u oxidadas, la cuales no han sido reemplazadas pese a la compra de los nuevos vehículos.

En tanto, en Cañete, la Sanidad de la PNP tiene un terreno donde podrían ubicarse dos o tres ambulancias, pero actualmente no cuenta con ninguna.

Hasta el cierre de esta nota, ningún representante del Ministerio del Interior se ha pronunciado sobre este caso.