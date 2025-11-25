El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sustentó ante el Pleno del Congreso de la República el presupuesto del sector Interior para el Año Fiscal 2026, que asciende a S/ 13,748.8 millones.

Este monto, según explicó permitirá fortalecer de manera prioritaria la capacidad operativa y tecnológica de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de enfrentar con mayor efectividad al crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana.

Durante su presentación, el titular del Mininter señaló que el presupuesto del próximo año está orientado a equipamiento moderno, fortalecimiento de inteligencia, tecnología policial y mejoras en infraestructura estratégica, especialmente en regiones.

Detalló que el 53.8% del proyecto de presupuesto 2026 se encuentra orientado a Programas Presupuestales, para combatir la lucha contra la inseguridad ciudadana, buscando la disminución del índice delictivo y victimización, recuperando la confianza de la ciudadanía.

Mininter/ presupuesto 2026

Para el año 2026, se ha considerado la suma de S/ 210.8 millones para el financiamiento de inversiones en el sector Interior. Este monto representa el 1.3% del presupuesto total y será destinado a infraestructura, equipamiento y tecnología con el fin de fortalecer las acciones asociadas a los objetivos del sector Interior, anotó.

“El presupuesto que hoy presentamos no es solo una cifra. Es la expresión concreta de un Estado que asume con responsabilidad la defensa de su población. Con estas metas, inversiones y capacidades fortalecidas, estamos construyendo una Policía más equipada, un sistema de seguridad más moderno y un país mejor protegido frente al delito y al crimen organizado”, subrayó el ministro Vicente Tiburcio al cierre de su exposición.

Las metas del Mininter para el 2026

Reducción significativa del delito contra el patrimonio: Se alcanzará una reducción significativa de la victimización por robos, con la disminución del indicador a 10.4%, lo que representa una mejora sustancial frente a la situación actual, que al primer semestre de 2025 se encuentra en 12.2%.

Combate frontal a la trata de personas y delitos conexos: Mediante un trabajo operativo y de inteligencia fortalecido, se logrará un incremento en la detención de integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, la explotación y el tráfico ilícito de migrantes.

Desarticulación sostenida de organizaciones criminales: Se alcanzará una sólida y efectiva desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a diversas modalidades delictivas, neutralizando sus capacidades operativas, lo que contribuirá de manera directa al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la presencia del Estado en los territorios más afectados.

Golpe estratégico al tráfico ilícito de drogas: Se neutralizará de manera estratégica la actividad de organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas, debilitando la cadena delictiva desde su estructura y logística y reduciendo su capacidad de operación en los territorios intervenidos.