Policías. (Foto: Difusión)
El Ministerio del Interior (Mininter) lideró una serie de operativos de control territorial y vehicular en puntos estratégicos de la capital, movilizando a más de 500 efectivos de las fuerzas del orden.

bajo la supervisión del viceministro de Seguridad Pública del Mininter, José Zapata Morante.

Intervención simultánea en San Miguel, Pueblo Libre y Breña

Bajo una estrategia de prevención focalizada, aproximadamente 250 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP)

La operación contó con la participación de unidades especializadas como el Escuadrón Halcones y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), trabajando de manera articulada con el personal de Serenazgo de las respectivas municipalidades.

Estas acciones priorizaron la fiscalización vehicular y el control de identidad para detectar posibles focos delictivos.

Supervisión en av. Cárcamo y jr. Zepita

El viceministro de Seguridad Pública también supervisó el despliegue en la av. Cárcamo y el jirón Zepita en el Cercado de Lima. En dicho sector, el comandante PNP Tomás Herrera Silva informó sobre el despliegue de 248 policías y 20 efectivos militares dedicados a recuperar el orden público.

Durante su recorrido, Zapata dialogó directamente con los residentes de la zona, quienes solicitaron una presencia policial más constante. Al respecto, la autoridad ministerial subrayó que el ciudadano es el eje central de toda estrategia de seguridad.

“Esta acción conjunta de la PNP, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales busca llevar tranquilidad y orden. Estamos creando una cultura de prevención donde la confianza es esencial; queremos que nuestra población se sienta tranquila y libre de toda agresión”, enfatizó Zapata.

Finalmente, el viceministro destacó que la seguridad es una política integral del Estado y que este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera permanente y focalizada, priorizando zonas con alta demanda ciudadana y reforzando el trabajo articulado de las fuerzas del orden.

