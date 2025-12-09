El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que los ciudadanos extranjeros que permanezcan en el país sin cumplir la normativa migratoria “ya no tienen espacio en el territorio peruano” . Sus declaraciones se dieron durante un operativo de control territorial realizado por la Policía Nacional en Villa El Salvador (VES), en el que también participó el canciller Hugo de Zela.

“Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano“, señaló el titular del Mininter a los medios de prensa.

Tiburcio precisó que el Gobierno dispuso el estado de emergencia en seis provincias y 28 distritos situados en la franja fronteriza, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y evitar el ingreso de personas indocumentadas.

“Se está haciendo un trabajo diferenciado para poder hacer el control. Ya estamos en Tacna, estamos en Desaguadero y así vamos a Madre de Dios para poder hacer toda la cobertura y tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros” , señaló.

En el operativo ejecutado en VES, la Policía Nacional desplegó 280 agentes en puntos considerados críticos. Durante las primeras horas, los efectivos intervinieron a 100 ciudadanos extranjeros para verificar su situación migratoria, identificando que seis de ellos se encontraban en condición irregular. “Tenemos que seguir haciendo las verificaciones, intervenciones, registros de todo lo que las personas que están transitando, tanto de vehículos (como) de personas”, añadió el titular del Mininter.

Mininter enfatizó que el Estado reforzará el control fronterizo para impedir el ingreso de extranjeros indocumentados. Foto: AP.

La acción policial contó con la presencia del general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, y se replicó simultáneamente en otros distritos de la capital. En Villa María del Triunfo (VMT), dos mujeres extranjeras fueron intervenidas por permanecer en el país sin documentos en regla.

En Lurín, la PNP desarticuló además una red criminal vinculada al tráfico ilícito de drogas y detuvo a un individuo investigado por delitos informáticos, como parte del mismo despliegue de seguridad.