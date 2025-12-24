Elecciones 2026 - Foto composición Diario Gestión - Mía Ríos
Elecciones 2026 - Foto composición Diario Gestión - Mía Ríos
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Las elecciones generales de Perú de 2026 probablemente contarán con un número récord de aspirantes a la presidencia, a juzgar por los resultados del período de inscripción formal que ya ha concluido.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: admiten a trámite fórmula de Fuerza Popular y va a periodo de tachas
Voto digital no se implementará en Elecciones 2026 por deficiencias: “No es aplicable”
Economía aún “se salva” de impacto por elecciones: ¿cuánto crecería trimestre a trimestre?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.