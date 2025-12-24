La autoridad electoral, JNE, informó que 34 candidatos presidenciales habían presentado la documentación necesaria para aparecer en las cédulas de abril de 2026, mientras que 1,383 candidatos aspiran a ocupar escaños legislativos.

La presentación de la documentación no significa que las candidaturas sean oficiales, ya que la JNE aún debe evaluar si cumplen todos los criterios. Sin embargo, en la práctica, la presentación se considera una clara señal de que la gran mayoría de ellos aparecerán efectivamente en las papeletas.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga propone interceptaciones y expulsión de extranjeros ilegales vinculados al crimen

Actualmente, el campo está muy abierto. Según una encuesta de Ipsos publicada esta semana, ningún candidato tiene más del 10% de los votos y el 48% de los encuestados no tiene preferencia.

Encuesta Ipsos - Bloomberg

Los tres candidatos mejor clasificados son los conservadores Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, así como el centrista Mario Vizcarra, aunque están tan cerca que se encuentran dentro del margen de error.

Ganar la presidencia de Perú podría ser una perspectiva arriesgada. Siete de los doce jefes de Estado que han gobernado Perú desde 1990 se han enfrentado a órdenes de detención.

Actualmente, cuatro de ellos están cumpliendo condenas penales en un centro construido expresamente para ello, que es oficialmente la cárcel presidencial del país.

La campaña aún no se ha calentado y es probable que no se intensifique hasta justo antes del día de las elecciones. Un considerable 37% de los votantes no tiene previsto elegir a su candidato hasta una semana antes de las elecciones del 12 de abril. Otro 41% afirma que “se mantendrá firme” y no apoyará a ningún candidato o no votará. La probable segunda vuelta se celebraría en junio.

Esto sugiere que, en la actualidad, las campañas solo luchan por ganar el pequeño número de votos que realmente están en juego, alrededor del 22% según la encuesta.