Fuerza Popular. (Foto: Difusión)
Fuerza Popular. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 admitió a trámite la fórmula presidencial de Fuerza Popular para las Elecciones Generales 2026,

Según la resolución emitida por el órgano electoral, se resolvió “admitir a trámite la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, presentada por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular”, con el objeto de participar en los comicios generales de 2026.

LEA TAMBIÉN: Renovación Popular: piden al JNE eliminar primarias y dejarlos fuera de elecciones 2026

Con la admisión a trámite, el Jurado Electoral Especial dio inicio al periodo de tachas, etapa del proceso electoral durante la cual cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y con sus derechos vigentes puede formular observaciones o tachas contra la fórmula presidencial en su integridad o contra uno o más de sus integrantes, conforme a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

En el mismo pronunciamiento, el JEE dispuso la publicación de la resolución en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, así como la difusión del formato resumen del plan de gobierno de Fuerza Popular en el panel informativo del órgano electoral.

Asimismo, el órgano electoral ordenó notificar la resolución al personero legal del partido político, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado por la Resolución 0164-2025-JNE.

Con esta decisión, Fuerza Popular se convierte en la primera organización política cuya fórmula presidencial supera la etapa de calificación formal, quedando habilitada para el periodo de tachas, fase en la que los ciudadanos pueden presentar observaciones conforme a ley.

TE PUEDE INTERESAR

Fuerza Popular responde sobre trabajadores del Congreso que van al local del partido en horario laboral
Trabajadores del Congreso se encontraban en local de Fuerza Popular durante horario laboral
Fuerza Popular niega que haya ordenado trasladar cámara del Congreso a mitin de Fujimori
Fuerza Popular sobre el terrorismo urbano: “Se necesita la misma receta de los años 90″

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.