El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 admitió a trámite la fórmula presidencial de Fuerza Popular para las Elecciones Generales 2026, decisión que le permite pasar al periodo de tachas, conforme a la normativa electoral vigente.

Según la resolución emitida por el órgano electoral, se resolvió “admitir a trámite la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, presentada por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular”, con el objeto de participar en los comicios generales de 2026.

La fórmula admitida está integrada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi, como candidata a la Presidencia de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, como primer vicepresidente; y Miguel Ángel Torres Morales, como segundo vicepresidente.

Con la admisión a trámite, el Jurado Electoral Especial dio inicio al periodo de tachas, etapa del proceso electoral durante la cual cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y con sus derechos vigentes puede formular observaciones o tachas contra la fórmula presidencial en su integridad o contra uno o más de sus integrantes, conforme a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

En el mismo pronunciamiento, el JEE dispuso la publicación de la resolución en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, así como la difusión del formato resumen del plan de gobierno de Fuerza Popular en el panel informativo del órgano electoral.

Asimismo, el órgano electoral ordenó notificar la resolución al personero legal del partido político, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado por la Resolución 0164-2025-JNE.

Con esta decisión, Fuerza Popular se convierte en la primera organización política cuya fórmula presidencial supera la etapa de calificación formal, quedando habilitada para el periodo de tachas, fase en la que los ciudadanos pueden presentar observaciones conforme a ley.